Spiava i dipendenti con una telecamera, denunciato titolare di un bar

Serra Riccò. Aveva installato un sistema di videosorveglianza per riprendere i dipendenti, senza averli mai avvertiti né chiesto loro l’autorizzazione a essere registrati.

Il titolare di un bar di Serra Riccò, nell’immediato entroterra di Genova, è stato denunciato dai carabinieri e sanzionato per una cifra complessiva di 4 mila euro.

Il proprietario dell’esercizio, di nazionalità cinese, non è finito nei guai solo per l’attività di “spionaggio” ma anche per diverse e gravi carenze in materia igienico sanitaria riscontrate dai militari, insieme agli ispettori della asl, all’interno del locale: carenza di pulizia, scarsa manutenzione e errate modalità di conservazione degli alimenti.

Nel corso dello stesso servizio, sempre a Serra Riccò, i carabinieri hanno anche denunciato il legale rappresentante di un circolo privato per la presenza di 30 persone non iscritte negli elenchi dei soci.