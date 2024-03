Spacciavano hashish e cocaina nei boschi sopra Lavagna: in manette 4 giovani tra i 23 e i 30 anni

Genova. Nei giorni scorsi, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Chiavari, insieme ai colleghi delle squadre mobili di Genova, Pisa e Lucca hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di quattro giovani di età compresa tra i 23 e i 30 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L’indagine era stata avviata la scorsa estate dai poliziotti del commissariato di Chiavari, che avevano scoperto una fiorente attività di spaccio di hashish e cocaina nell’entroterra sopra Lavagna, fra i boschi. Grazie ai pedinamenti gli investigatori avevano scoperto l’esistenza di un’organizzazione ben definita in cui ognuno aveva compiti precisi: controllare la strada e gli arrivi dei vari acquirenti; scendere dal bosco per effettuare gli scambi, vigilare a distanza durante gli scambi stessi. I giovani spesso erano travisati, bivaccano nei boschi durante tutto il giorno e aspettavano i vari acquirenti. Almeno 95 di questi sono stati fermati nel corso dei mesi e segnalati alla Prefettura come consumatori e alcuni erano stati anche denunciati perché trovati in possesso di quantità di droga superiore a quella consentita per uso personale.

Ieri invece gli arresti degli spacciatori, eseguiti a Lucca e Pisa. I quattro sono stati portati in carcere.