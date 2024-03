Sottopasso Multedo, pompaggi contro gli allagamenti. Ma il rio Rostan resta strozzato dalla tombinatura

Genova. Piogge intense e sottopasso allagato, ormai un binomio inscindibile per i residenti di Multedo che ad ogni ondata di maltempo devono fare i conti col canale artificiale che diventa via Pacoret de Saint Bon. Una situazione che va avanti da tanti anni, ma che potrebbe vedere nei prossimi mesi una soluzione definitiva.

Il Comune di Genova, infatti, attraverso gli uffici tecnici, sta mettendo a punto la progettazione di un sistema idrico per collegare la rete di regimentazione idrica con due vasche di raccolta costruite negli anni 90 e ancora presenti, per poi pompare via l’acqua nel letto del Varenna, liberando il sottopasso dall’acqua. Ad annunciarlo l’assessore Mauro Avvenente durante la scorsa seduta del Consiglio comunale.

Questo intervento, che dovrebbe concludersi entro l’anno – anche se l’assessore non si sbilancia sulle tempistiche – sarà preceduto da un prima pulizia della foce del rio Rostan, il piccolo torrente che, tombinato, attraversa Multedo per sfociare in spiaggia: la sua foce, però, è ostruita dai sedimenti e il collettore deve essere adeguato alle dimensioni assunte dal litorale in questi anni.

Il progetto di mettere in utilizzo le vasche già presenti, di fatto, è un modo per accorciare i tempi di risoluzione del problema. “Nelle ipotesi prese in considerazione nei mesi scorsi c’era anche quella di far inserire un progetto simile all’interno del rifacimento del casello di Pegli – spiga l’assessore – Anche Aspi utilizza una vasca nei pressi del casello per la raccolta dell’acqua, acqua che poi viene scaricata nel Varenna. Il problema però sono le tempistiche. Noi oggi abbiamo urgenza e quindi procediamo indipendentemente da quello che farà Aspi”.

Nel frattempo il progetto del nuovo casello di Pegli sta proseguendo il suo percorso per la valutazione di impatto ambientale: la nuova infrastruttura, che prevede la realizzazione di un tunnel che passerà sotto gli impianti di Carmagnani e sotto il tracciato ferroviario, in qualche modo impatterà con il fragile equilibrio idraulico della zona, andando, come è emerso dalle carte progettuali, ad attraversare una falda presente in zona.

Ma non solo: parte della rampa che sorgerà dove oggi ci sono i giardini John Lennon, di fatto entra, anche se di poco, nella fascia di rispetto del rio Rostan. Per questo motivo la stessa Aspi ha proceduto a fare una relazione idraulica del torrente: il problema di questo corso d’acqua quasi nascosto è che la sua tombinatura – come emerge dai documenti – subisce una strozzatura per passare sotto la strada che a sua volta passa sotto la ferrovia. Per questo motivo l’acqua trova un imbuto e scorre in pressione, non senza problemi nel suo deflusso, che spesso poi trova altre vie di sfogo, tra cui la superficie.

Di fatto, quindi, gli allagamenti dipendono dall’esondazione del piccolo rio, che si trova a dover attraversare un canale sottodimensionato rispetto alla sua capacità. La speranza è che con gli interventi previsti, anche le nuove tipologie di fenomeni meteorologici a cui stiamo assistendo in questi anni possano essere tamponate in un contesto davvero complicato e che rischia di fare acqua da tutte le parti. Nel vero senso della parola.

Ma il Comune di Genova sembra finalmente avere un piano per risolvere il problema.

L’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha annunciato un intervento articolato in due fasi. La prima prevede una serie di azioni immediate, come prelievi per caratterizzare il materiale trasportato dal rio Rostan e la pulizia delle caditoie per migliorare lo scarico dell’acqua.

Tuttavia, la soluzione definitiva dovrebbe arrivare da un progetto a lungo termine. Si tratta di scavare 200 metri di fognatura per convogliare l’acqua piovana in due vasche di raccolta realizzate negli anni Novanta. L’intervento sarà completato con l’attivazione di due pompe che pomperanno l’acqua nel torrente Varenna.

“Siamo consapevoli del disagio che i cittadini affrontano da tempo a causa di questi allagamenti”, ha dichiarato l’assessore Avvenente. “Con questo piano d’azione speriamo di risolvere definitivamente il problema e garantire la transitabilità del sottopasso in ogni condizione meteorologica”.

Secondo quanto emerso, la causa principale degli allagamenti sarebbe l’allungamento della linea di costa di ben 250 metri negli ultimi decenni. Questo fenomeno, unito al materiale di dilavamento trasportato dal rio Rostan, avrebbe portato all’intasamento del collettore fognario presente in zona.

Non è una novità l’attenzione dell’amministrazione comunale verso questa problematica. In passato erano già stati effettuati interventi di dragaggio del canale di accesso al Porto Petroli e di Fincantieri, oltre alla realizzazione del collettore fognario poi ostruito dall’avanzamento della spiaggia.

Il nuovo piano, che prevede sia un intervento immediato sia una soluzione strutturale a lungo termine, sembra finalmente mettere in campo azioni concrete per porre fine agli allagamenti del sottopasso di Multedo.