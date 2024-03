Sorgente nel giardino dell’asilo, l’intervento del municipio: canalizzazione e pozzetto drenante

Genova. Un intervento immediato per arginare l’emergenza e lo studio di un successivo lavoro strutturale per intercettare la criticità e risolverà in maniera definitiva. Questo in sintesi l’intervento del Municipio Media Valbisagno, attivatosi dopo la segnalazione raccolta da Genova24 per la “sorgente” che da qualche settimana sta tenendo in scacco parte del giardino dell’asilo nido Cantaegua di Sant’Eusebio.

Come confermato dallo stesso presidente Maurizio Uremassi, infatti, i tecnici del municipio si sono mossi nell’immediato predisponendo un drenaggio nella scarpata a monte il giardino, per deviare e convogliare l’acqua e quindi ripristinare la disponibilità degli spazi esterni.

“La Squadra del Municipio, in occasione del prossimo sfalcio, libererà la testa del muretto da terra e detriti affinché non tracimi l’acqua ma scorra lateralmente – spiega Uremassi – La prossima estate, dopo i centri estivi, per non disturbare le lezioni o iniziative della Scuola, procederemo con la posa di due tubi drenanti “micro fessurati” e TNT, con pozzetto drenante a monte del muretto con collegamento alla caditoia esistente, per risolvere definitivamente la problematica. Contestualmente occorrerà ridurre l’altezza del terreno dietro il muretto esistente, verificando la funzionalità della caditoia”