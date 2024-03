Allagamenti in sopraelevata: riaperta corsia ponente, criticità sull’elicoidale

Aggiornamento ore 11.31 – La polizia locale comunica che la sopraelevata direzione ponente è stata riaperta al traffico. Segnalati allagamenti anche sull’elicoidale di San Benigno.

Genova. Viabilità a rischio per Genova in questa domenica di forte pioggia: a seguito dei pesanti allagamenti che si stanno verificando sulla strada sopraelevata, la polizia locale è intervenuta per chiudere al traffico la corsia in direzione ponente.

E mentre le precipitazioni continuano a riversarsi a ondate su Genova, i vigili stanno in questi minuti valutando la chiusura anche della corsia verso levante, anche questa interessata da pesanti allagamenti che rendono critica la viabilità.

Tantissimi gli interventi in corso in questi minuti a Genova, dove non si contano gli allagamenti di strade e sottopassi. Al momento via Vezzani è stata chiusa per allagamenti.