Socrem incontra Altair: “Sì collaborazione ma nessuna cessone, restiamo al servizio della città”

Genova. C’è stato l’atteso incontro tra il presidente di So.Crem Ivano Malcotti, e Paolo Zanghieri, numero uno del Gruppo Altair, la società leader in Italia in ambito cimiteriale.

Un incontro che si è risolto nel modo migliore come conferma Malcotti: «Noi siamo un ente di terzo settore e lavoriamo da 120 anni per offrire un servizio alla città, ma soprattutto per mettere a disposizione di attività sociali, culturali e formative molte delle nostre risorse. Abbiamo 15 dipendenti che sono grandi professionisti nel settore e un forno crematorio a Staglieno capace di soddisfare largamente le esigenze di Genova. Questi elementi sono stati molto apprezzati da Zanghieri, che ha ribadito di non essere interessato ad acquisire So.Crem”.

“Questo tranquillizza tutti e ci fa guardare con attenzione e impegno alle prossime sfide che ci aspettano. Con Altair, un grande gruppo a livello europeo, potremo collaborare ciascuno con le proprie capacità e professionalità”.