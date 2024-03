Skymetro, il viceministro Rixi: “Potranno usarlo i soccorritori durante le alluvioni in Valbisagno”

Genova. Lo Skymetro, essendo sopraelevato, potrebbe essere usato da soccorritori e protezione civile per raggiungere la popolazione in caso di alluvioni in Valbisagno. È quello che suggerisce il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto oggi a margine del convegno sul Libro bianco delle infrastrutture in Liguria organizzato dalla Camera di commercio. E dalle sue parole arriva il primo chiarimento sul nodo cruciale della svolta a Sant’Agata: sì alla rottura di carico (cioè cambio treno obbligatorio) a Brignole, purché la nuova linea sia collegata alla rete esistente in modo da usare gli stessi treni.

“È chiaro che la Valbisagno è un elemento di criticità: le ultime grandi alluvioni in questa città sono arrivate in Valbisagno”, premette Rixi. Ma “è evidente che, mentre una situazione complanare rispetto all’attuale rete stradale avrebbe problemi, una situazione sopraelevata, se fatta con tutti i criteri tecnici, garantirebbe che, anche in caso di piena, l’infrastruttura sarebbe salvaguardata. Certo, non si potrebbe aprire agli utenti, però potrebbe essere un sistema da studiare per consentire di usarla a protezione civile e soccorritori in caso di emergenza. Mi sembra anzi un modo per rendere più resiliente il nostro territorio”. Se il livello dell’acqua “arrivasse mai all’altezza dello Skymetro, vorrebbe dire che tutte le case della Valbisagno sarebbero allagate, cosa che non è mai successa”.

Mentre i soccorritori potrebbero muoversi in metropolitana per aggirare le inondazioni (caso che sarebbe più unico che raro), gli utenti della Valbisagno potrebbero dover rinunciare a usare lo Skymetro anche solo con un’allerta arancione o rossa, come ha paventato il Comune stesso in uno dei chiarimenti chiesti dalla Regione. Metà delle stazioni, infatti, rimarrebbero in una zona a media o alta pericolosità nonostante l’entrata in funzione dello scolmatore, prevista ad oggi per il 2025.

Intanto ieri è arrivato il via libera alla valutazione di impatto ambientale, mentre i progettisti devono ancora mettere a punto la variante che permetterà di eliminare l’ingombrante ponte obliquo davanti a Borgo Incrociati, bocciato di fatto anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. La soluzione più quotata sarebbe la rottura di carico a Brignole: in pratica lo Skymetro diventerebbe una seconda linea di metropolitana, indipendente da quella esistente.

Il viceministro Rixi conferma che quest’ipotesi sarebbe compatibile con l’assegnazione del finanziamento da 398 milioni legato al “prolungamento” della metropolitana, a patto di rispettare una condizione: “È evidente che va fatto in maniera intelligente: dev’esserci un collegamento alla rete per poter utilizzare gli stessi veicoli, poi il tema che sia una seconda linea o meno è relativo rispetto ai tempi di percorrenza e al numero di vetture che possono andare sulla linea. È evidente che una linea come quella deve garantire un treno ogni 6 minuti, quindi si deve trovare una soluzione compatibile”.

In altri termini diventerà necessario realizzare comunque un binario di servizio a levante di Brignole per raccordarsi alla linea esistente e quindi al deposito di Dinegro, perché in caso contrario bisognerebbe trovare il modo di costruirne uno nuovo in Valbisagno. In alternativa si dovrebbe prevedere l’inversione di marcia dei convogli a Martinez (o altrimenti in un punto intermedio tra Brignole e Martinez), col rischio di allungare molto i tempi di percorrenza e vanificare buona parte dei vantaggi dell’opzione metropolitana per quella direttrice.

Insomma, “i problemi vanno risolti – mette in chiaro Rixi -. Lo Skymetro serve in Valbisagno e non si può pensare che, siccome c’è il Bisagno, non si può far niente in Valbisagno. O decidiamo di lasciare da soli gli abitanti o dobbiamo collegarli col resto della città. Lo Skymetro è un’idea intelligente perché, andando a una quota più elevata rispetto alla sede stradale, evita problemi legati ad allagamenti e flussi di traffico importanti e crea un collegamento diretto con Brignole, San Martino, centri ospedalieri e rete infrastrutturale”

“Quella sarà una linea di metropolitana all’aperto, chiamiamola Skymetro o come vogliamo, ma consentirà agli abitanti della Valbisagno, fino a Prato nel secondo tratto, e quindi anche agli abitanti della Valtrebbia, di poter usufruire dei servizi di Genova senza dover entrare con la macchina nel centro urbano – aggiunge il viceministro -. Questa è un’operazione che a Milano hanno fatto 30 anni fa; noi, se saremo in grado di realizzare il progetto, la faremo nei prossimi anni. Ma credo che sia l’ultima finestra in cui Genova può pensare di fare un’opera del genere in Valbisagno, quindi bisogna fare tutti la nostra parte perché venga realizzata”.

Dal Mit si attende ancora il decreto con la proroga al 2029 del termine ultimo per la fine dei lavori. “Il decreto? Arriva quando serve, arriverà nelle prossime settimane – risponde Rixi -. Tendenzialmente i decreti vengono firmati ogni 30 giorni. Non c’è nessun problema. Mi sembra che anche i problemi col Consiglio superiore dei lavori pubblici siano stati tutti risolti. Non vedo una criticità. Anche i tempi del decreto non ritardano l’opera, poi c’è chi dice che si può fare in meno tempo: vedremo. Abbiamo comunque la necessità di allinearci sulle scadenze delle altre metropolitane”.

Restano comunque da chiarire diversi problemi individuati dagli organi tecnici, dal tema degli argini che andranno ricostruiti alle falde acquifere, dal rebus delle fondazioni fino al grave dissesto idrogeologico che affligge i versanti interessati dai futuri parcheggi d’interscambio. “Chi si oppone al rinnovamento infrastrutturale dovrebbe ritenere che la situazione attuale sia quella ottimale. È evidente che non è così. Il problema delle frane riguarda tutto il Paese ed è un altro tema legato al fatto che molte cose non sono state fatte o sono state fatte male. Dobbiamo farci un esame di coscienza e iniziare a pensare che dobbiamo demolire e ricostruire buona parte del nostro territorio, anche perché il cambiamento climatico impone dei criteri di costruzione diversi“, conclude Rixi.