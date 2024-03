Si rompe un tubo, allagata la Casa dello Studente in corso Gastaldi: “Costretti a lasciare le stanze nel cuore della notte”

Genova. Risveglio decisamente brusco per gli studenti residenti nello studentato di corso Gastaldi, che nella notte si è allagato a causa della rottura di un tubo.

A denunciare l’accaduto, e a mostrare le immagini di corridoi e stanze invase dell’acqua, è stato il collettivo Cambiare Rotta, che ha spiegato che gli studenti sono stati costretti a lasciare le loro stanze in fretta e furia nel cuore della notte.

“Le condizioni delle residenze e delle mense UniGe, così come nelle altre città universitarie italiane, sono disastrose, come denunciamo da quasi un anno. Una condizione insostenibile che mina direttamente un diritto allo studio sempre più smantellato da tagli a finanziamenti totalmente pubblici ,da meritocrazia e da un asservimento dei nostri poli agli interessi privati – sottolineano da Cambiare Rotta – Nelle residenze, come denunciamo da mesi, i posti sono insufficienti e le condizioni di degrado sono evidenti. E per questi servizi noi studenti dobbiamo pagare 6 euro a pasto e 270-300 euro per un posto letto. Le stesse borse di studio sono assegnate con criteri meritocratici, con la paura costante di dover tornare a casa e non poter continuare gli studi in caso non si stia sempre al passo con gli esami e non si consegua l’eccellenza richiesta”.

Il collettivo ha quindi puntato il dito contro il rettore Delfino, sostenendo che “strumentalizza le critiche di chi si mobilita in questo ambito, finge di dare risposte agli studenti proponendo iniziative che intaccano sempre di più il nostro diritto allo studio: il prezzo della mensa è da poco aumentato, si continuano a finanziare programmi elitari come Ianua, secondo cui gli studenti performanti meriterebbero condizioni di vita e alloggio migliori, i nuovi progetti per aggiungere posti e studentati sono sempre e comunque in mano ad aziende private. Quest’ultimo fatto è apertamente dichiarato da Unige che lo ritiene parte della sua strategia vincente”.

“Le soluzioni che chiediamo noi sono di tutt’altro stampo – concludono gli studenti – Vogliamo un diritto allo studio e all’abitare garantito e pubblico, residenze a norma e non degradate dove vivere, mense gratuite e accessibili”.