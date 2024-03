Si copre i tatuaggi e tenta la rapina nel supermercato: fermato dalla polizia locale

Genova. Ieri sera, nel corso di un’ordinaria attività di controllo sul territorio, una pattuglia del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale, che transitava in via Cairoli, ha sentito provenire da un supermercato urla e richieste di aiuto. Accorsi sul posto gli agenti hanno trovato un uomo, maggiorenne italiano, che tentava di forzare la cassa del supermercato: allontanato dai presenti, è stato immobilizzato. Nel corso dell’azione, è intervenuto un Carabiniere fuori servizio per prestare supporto.

Il rapinatore indossava un casco, mascherina e occhiali e si era premonito di nascondere i tatuaggi per non essere identificato: portava con sé un arsenale di oggetti atti ad offendere (cutter, cacciavite, tenaglie e cavatappi).

Le testimonianze della cassiera e dei presenti, oltre ai filmati delle telecamere di sorveglianza hanno chiarito l’esatta dinamica: L’italiano, entrato nel supermercato, ha dapprima spintonato la cassiera per poi provare ad aprire la cassa con la chiave apposita. Non riuscendo ad aprire la cassa, ha poi cercato di forzarla con un cacciavite. L’uomo è stato fermato e portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip, per tentata rapina aggravata dalla detenzione di armi improprie e travisamento della propria persona.