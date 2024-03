Si addormenta con il motore acceso e rischia di morire intossicato: salvato dai poliziotti

Genova. Si era addormentato con il motore accesso per poter utilizzare il riscaldamento ma probabilmente per un problema all’impianto del furgone, ha rischiato grosso ed è vivo solo grazie all’intervento dei poliziotti della volante Dinegro. Protagonista un autista napoletano di 60 anni che ieri notte, dopo un viaggio che da Napoli lo ha portato fino in Francia per una consegna, ha deciso di fermarsi al rientro in piazza della Camionale per riposare a bordo del suo vecchio mezzo.

Quando i poliziotti hanno visto il mezzo con il motore acceso intorno all’una e cinquanta di notte e apparentemente nessuno a bordo si sono fermati. Hanno cominciato a picchiare sui finestrini. Per un po’ nessuno ha risposto. A un certo punto il 60enne si è svegliato ma era in stato confusionale perché l’abitacolo era pieno di gas di scarico, probabilmente a causa di un malfunzionamento. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza e ora sta bene.

Un altro intervento di soccorso ha riguardato ieri mattina un uomo di quasi novant’anni che si è sentito male in via Fillak. I poliziotti delle volanti erano in zona per un controllo e sono stati allertati da una donna. L’anziano era a terra privo di conoscenza. Uno dei due agenti ha chiamato l’ambulanza e nel frattempo la collega gli ha allentato i vestiti e gli ha praticato un massaggio cardiaco, finché l’anziano non si è ripreso. E’ stato poi sottoposto alle cure mediche dai sanitari accorsi sul posto.