Shopping al buio alle Terrazze: un successo l’iniziativa di sensibilizzazione alla disabilità visiva

Shopping al buio l’iniziativa sensoriale proposta dal Centro Commerciale Le Terrazze con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus, sezione provinciale della Spezia, e dal Museo Tattile Statale Omero si conclude registrando un notevole successo con oltre 1300 ingressi.

“La grande partecipazione – sottolinea Giuseppe Muni, Direttore delle Terrazze – dimostra che l’esperienza immersiva ha raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare alla disabilità visiva tante persone di ogni età, come dimostrano gli oltre 650 feedback che abbiamo ricevuto.” Molti i commenti positivi raccolti a conferma del valore dell’iniziativa immersiva e interessante, divertente e capace di suscitare emozioni; un’esperienza sensoriale che è stato possibile fare prima volta anche alla Spezia. Grande soddisfazione anche da parte degli alunni che hanno sperimentato Shopping al buio nella giornata nazionale del Braille, il 21 febbraio. “Sono molto contenta che i nostri ragazzi abbiano partecipato a questa iniziativa – afferma la Dottoressa Paola Leonide Ardau, Dirigente dell’Istituto Fossati Da Passano – mostrando un grande interesse e sensibilità”. “Con le due classi che hanno partecipato, la 4O Turistico e la 2A – spiega la professoressa Laura Biggi – quest’anno stiamo realizzando un percorso sulla disabilità visiva. Per questo abbiamo colto con entusiasmo l’opportunità che ci ha dato Le Terrazze e che vogliamo ringraziare. Dopo l’esperienza Shopping al buio ho chiesto ai mie allievi un commento e tutti hanno capito il valore dell’iniziativa anche grazie alla presenza dei volontari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Spezia”.

“E’ stata un’esperienza diversa – racconta un’allieva – ho potuto usare tutti i miei sensi eccetto la vista, quella a cui di solito mi affido di più. Ho sperimentato per poco quello che per alcuni è tuTta una vita e questo mi ha fatto pensare.” “Questa esperienza – sottolinea un ragazzo – mi ha fatto capire quali siano le difficoltà dei non vedenti e quanto sia importante affrontare questi argomenti nelle scuole” Bilancio più che positivo dell’iniziativa, come sottolinea anche Luca Barani, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus, sezione provinciale della Spezia.

“I ragazzi, così come i tanti visitatori delle Terrazze che hanno sperimentato il percorso Shopping al buio, si sono calati nella nostra realtà con grande curiosità e molto interesse. Per noi quello del confronto, del dialogo e dell’interazione sono punti cardine, per questo siamo felici di aver avuto l’occasione di mostrare la realtà dei non vedenti e degli ipovedenti anche in una chiave leggera. Oltre ad evidenziare quali sono le problematiche e le necessità è bello, infatti, fare luce anche su quelle che possono essere le soluzioni e gli accorgimenti che mettiamo in atto nella vita quotidiana.”

“Di certo un centro commerciale è un luogo inconsueto dove sperimentare un’esperienza al buio – afferma Aldo Grassini, Presidente del Museo Tattile Statale – ma al contempo è un’efficace vetrina per una riflessione sull’accessibilità, come hanno dimostrato i numeri dei partecipanti. La curiosità suscitata, in particolare nei giovani, potrebbe anche trasformarsi in interesse professionale e in attenzioni quotidiane, contribuendo a tracciare la strada verso una società più inclusiva”.