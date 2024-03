Sestri Ponente, crollato il cedro ultracentenario di Villa Brignole: “Non dava segni di criticità”

Genova. Tra le vittime del maltempo che si è abbattuto su Genova e la Liguria nell’ultimo fine settimana c’è anche un albero storico: si tratta di un cedro ultracentenario che si stagliava nei giardini Aleandro Longo di Sestri Ponente, in via Da Bissone, in quello che un tempo era il parco di Villa Brignole.

Il crollo è avvenuto domenica nel tardo pomeriggio a causa del furioso vento di scirocco che ha flagellato la costa con raffiche superiori ai 100 km/h. L’età dell’albero e lo stato delle radici, piuttosto esili, hanno avuto probabilmente un ruolo. E così lunedì mattina, alla luce del sole, il disastro è apparso ben visibile ai residenti della delegazione.

Foto Mario Del Grosso (gruppo Facebook SESTRI PONENTE)

Sui gruppi social di quartiere c’è chi afferma che quel cedro avesse addirittura 300 anni e punta il dito contro la mancanza di cura dell’amministrazione. “Sicuramente era molto vecchio, probabilmente ne aveva 150 – spiega Giorgio Costa, responsabile del settore Verde di Aster -. Non era ancora sotto osservazione perché non aveva mai dato segni di criticità”.

Foto Gabriella Accatino (gruppo Facebook SESTRI PONENTE)

L’area è stata transennata e gli operai si sono messi al lavoro per rimuovere ciò che resta dell’antico cedro. Tra gli abitanti di Sestri prevale la tristezza: “il nostro gigante“, come lo chiamano affettuosamente i residenti, era un punto di riferimento per grandi e piccini che frequentano i giardini e caratterizzava il panorama.