Sestri Levante, Valentina Armanino è la nuova assessora comunale all’Ambiente

Sestri Levante. Venerdì 15 marzo l’ingegnera Sara Pellegrino, assessora all’Ambiente e difesa del suolo, Rifiuti, Depurazione delle acque e rete idrica, Energia, Decoro urbano e cura della città del Comune di Sestri Levante, ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni personali restituendo le deleghe al sindaco Francesco Solinas.

Nella giornata di oggi, lunedì 18 marzo, il sindaco Francesco Solinas ha nominato la geometra Valentina Armanino assessora, confermando le stesse deleghe, comprese le Politiche per la sostenibilità.

“Desidero ringraziare il sindaco per la fiducia che ha voluto accordarmi nel giugno scorso e che più volte ha confermato in questi mesi. Ho accettato con entusiasmo l’incarico proposto, caricata da una grande responsabilità e anche lusingata di poter dare il mio contributo tecnico per migliorare importanti aspetti della cittadina in cui sono cresciuta, ma per motivi di natura strettamente personale e professionale che mi impediscono di conciliare gli impegni professionali e privati con un’azione amministrativa efficace e continua, ho ritenuto opportuno per il bene dell’amministrazione e della città, rimettere il mio incarico. La mia scelta è stata ponderata attentamente, ma l’incarico che ho accettato e svolto con entusiasmo comporta un impegno serio e costante, che purtroppo non sono più in grado di assicurare – commenta Sara Pellegrino – Desidero evidenziare il grande lavoro svolto dagli uffici che mi hanno sempre supportato con professionalità e disponibilità e ringrazio tutti i colleghi della Giunta con i quali ho condiviso scelte ed operato nella massima trasparenza con l’unico obiettivo di dare risposte ai problemi ed alle attese dei cittadini”.

“Sono profondamente grata al sindaco Solinas per l’opportunità che mi ha concesso e per la fiducia che ha riposto in me con questa nomina. È un incarico che accetto con grande onore e senso di responsabilità – commenta l’assessora Valentina Armanino – Le deleghe che mi sono state conferite riguardano un settore di estrema importanza per Sestri pertanto auspico di poter contribuire al progresso e alla crescita della nostra città, mantenendo sempre vivo il dialogo e la collaborazione con tutti i cittadini”.

“Ringraziamo l’ingegnera Pellegrino per il grande lavoro svolto in questi mesi. Siamo certi che la sua consulenza e professionalità potranno continuare a essere preziose per le progettualità di questa amministrazione – dichiarano il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas e il vicesindaco Sandro Muzio – Siamo contenti di accogliere in squadra la geometra Armanino a cui diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro unitamente all’intera amministrazione”.