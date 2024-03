Sestri Levante, mercoledì un concerto dedicato alle donne protagoniste della musica

Sestri Levante. In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Sestri Levante organizza un concerto dedicato alle donne protagoniste di canzoni e opere che hanno caratterizzato il mondo della musica classica e contemporanea.

Mercoledì 6 marzo, alle ore 18, presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata, si terrà il concerto “Donne tra le note: la figura femminile nella musica” a cura della Società Filarmonica di Sestri Levante. Protagoniste saranno la soprano Elisa Martello e la cantante Linda Emma Rose, mentre a dirigere l’orchestra sarà il Maestro Radames Ceccarelli.

I musicisti eseguiranno brani di Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Aretha Franklin, Mia Martini, Fiorella Mannoia, Barbara Streisand, Roy Orbison.

L’ingresso è libero.

“Un momento di condivisione per onorare e ricordare alcune donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica e per celebrare la loro forza e unicità – sottolinea l’assessora alla Cultura Maura Caleffi – Un’opportunità per immergersi in un repertorio ricco e variegato, che spazia dalla musica classica alle opere contemporanee, con due grandi interpreti e i musicisti della Società Filarmonica di Sestri Levante, che riproporranno brani creati da donne e in cui le donne sono muse ispiratrici. Desidero ringraziare la Società Filarmonica per la loro disponibilità e invito tutti a partecipare numerosi”.