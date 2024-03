Serie C, 110 anni di storia per l’Entella. Spalletti: “Tanti auguri, per me sei stata fondamentale”

Chiavari. Il 14 Marzo 1914, 110 anni fa, venne fondata l’Entella Football Club, divenuta poi Virtus Entella. Attualmente milita in Serie C ed ha raggiunto il suo picco con la promozione in Serie B dopo aver vinto il campionato in Lega nel 2013/2014 e arrivando al nono posto nella stagione 2015/2016, sotto la presidenza Gozzi, assunta dal 2007. Domani la sfida casalinga alla Lucchese per provare a contendersi un posto ai playoff.

Per l’occasione la società ha presentato una divisa celebrativa bianca e celeste, colori che simboleggiano il forte legame con l’Argentina, lo scorrere del fiume di cui portano il nome e l’asso di picche, segno distintivo di Enrico Sannazzari: mito, primo capitano e tessera numero uno del club. La maglia prende proprio il suo nome, ossia “Enrico”, che ebbe l’intuizione di cucirsi sul cuore un asso di picche per rattoppare una maglia scucita.

È arrivato anche il messaggio del ct della nazionale Luciano Spalletti, il quale ha militato come giocatore nel club nel 1985-1986, che ha ricevuto in regalo la maglia dalla società. “Grazie al presidente Antonio Gozzi – dice il tecnico – per avermi permesso di poterla mettere tra questi campioni. Era il luogo ideale per custodirla perché per me ha un‘importanza fondamentale ai fini della mia carriera e della mia passione per il calcio. L’Entella è stata la prima squadra che mi è venuta a prendere tra i dilettanti e mi ha fatto giocare tra i professionisti, questo non potrò mai dimenticarlo. Per cui grazie, questa maglia la custodirò in maniera perfetta. Tanti auguri Entella, buon compleanno per questi 110 anni magnifici e l’augurio è quello che possiate passarne altrettanti carichi di vittorie importantissime per Chiavari che è una città magnifica.”