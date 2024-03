Serie B1, vittoria schiacciante per la Rimont Progetti Genova

Genova. Sabato 16 marzo sul campo amico del Pala Maragliano la Rimont Progetti Genova ha ospitato il Volley Modena. La squadra emiliana, composta da forti attaccanti gestite da un ottimo palleggio era certamente un avversario ostico.

Partita impegnativa quindi per la squadra genovese che aveva bisogno di punti in chiave salvezza. Primo set giocato inizialmente punto a punto con le emiliane poi la Rimont Progetti Genova riesce a creare un piccolo gap che mantiene fino al termine, chiudendo 25-21.

Secondo set interminabile chiuso dopo una serie infinita di vantaggi dovuti sia alla paura di perdere sia al desiderio di vincere e portato a casa dalle ragazze guidate da Matteo Zanoni e Paolo Corrado con il punteggio, non comune nel volley, di 32 a 30. Sulle ali dell’entusiasmo il terzo set è dominato dalla formazione genovese che subito si avvantaggia in modo significativo e non concede nulla alle avversarie chiudendo il set 25 a 18 e incamerando tre punti importantissimi per la classifica. Si può senza dubbio definire questa come la partita più bella del campionato per la Rimont Progetti Genova.

“Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata – commenta Matteo Zanoni – e ci eravamo preparati in settimana su come giocare al meglio questo incontro. Sono davvero contento perché le ragazze hanno eseguito davvero alla lettera tutto quello che avevamo preparato. Siamo stati molto aggressivi al servizio e fornito una prova corale difensiva di alto livello. La chiave è stato il secondo set chiuso dopo una lunga battaglia. Vorrei sottolineare l’impegno quotidiano di tutte le ragazze; tutte e tredici, anche quelle che al sabato giocano meno. Nessuna si tira indietro. Il livello degli allenamenti si è davvero alzato e questa è la chiave che ci ha permesso di ottenere i risultati di questo ultimo mese. Ora testa a Pavia dove dobbiamo confermare questo trend positivo; affrontando con assoluta determinazione tutti gli impegni da qui alla fine del campionato”.

Sabato 23 marzo, alle ore 20.30, la Rimont Progetti Genova affronterà in trasferta la SFRE Tecnilux Pavia.