Serie B: Pegli, altro netto successo esterno

Nel girone regolare di Serie B va in archivio, per le ragazze del Basket Pegli, che hanno approcciato la gara nel migliore dei modi sin dall’inizio chiudendo il primo parziale 8-21, l’ultima gara esterna contro la Polisportiva Pasta. Dopo il via la distanza tra le due squadre si è allargata ulteriormente durante l’arco della partita: da segnalare attenzione e intensità messe in campo dalle genovesi grazie alle ampie rotazione. Possono aumentare, quindi, la fiducia e la chimica nel gruppo in vista dei playoff. Adesso è tempo della pausa pasquale prima dell’ultima casalinga in programma domenica 7 Aprile alle ore 17 contro Castelnuovo.

Grande soddisfazione per l’ennesima vittoria espressa da coach Pozzato: “Non potevamo iniziare nel modo migliore la partita affrontata a Rivalta domenica. Abbiamo avuto altissimo agonismo e spiccata concentrazione per buona parte dell’inizio partita: questo ci ha permesso di poter giocare con la testa un po’ più leggera. Tutte le giocatrici hanno dato un ottimo contributo per ottenere il risultato finale. Ora settimana ad alta intensità prima di riposarci per le festività di Pasqua”.

21° GIORNATA: Polisportiva Pasta – Basket Pegli 34 – 83

(8-21, 17-36, 26-60, 34-83)

Polisportiva Pasta: Berno, Isoardi 7, Moisa 6, Parlani 2, Lancini 6, Minarelli 4, Tripiano ne, Uggè, Ercole 6, Jaques, Schimmenti 3.

Basket Pegli: Ceccardi 6, Marassi 4, Paleari 19, Picasso 7, Monachello 3, Poletti, Carbonell 2, Sciammetta 5, Leonardini 10, Aquilano 2, Vaitekunaite 12, Arecco (C) 13.