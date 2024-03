Serie B Interregionale: la Pallacanestro Sestri parte forte e poi si ferma, vince Oleggio

Genova. Sconfitta per la Pallacanestro Sestri nel Girone Playout di Serie B Interregionale. Seagulls che cedono il passo a Oleggio Magic Basket al PalaFigoi nonostante un avvio importante dei padroni di casa.

Partenza sprint da parte dei Seagulls, che trovano buone soluzioni offensive e riescono a contenere difensivamente gli avversari. Sestri trova il massimo vantaggio, +15, e chiude così la prima frazione sul 24-13. Nella seconda frazione i piemontesi trovano però la quadra, facendo registrare un parziale di 9-21 che permette loro di andare all’intervallo lungo sul +1.

Al rientro in campo le due compagini si danno battaglia, nel contesto di una sfida che rimane punto a punto fino allo strappo decisivo nell’ultimo quarto, in cui Oleggio trova il massimo vantaggio, +11, dopo la tripla del vantaggio da parte di Lo. Sestri cerca di rientrare a contatto senza riuscire a colmare il parziale di 2-14 degli ospiti, che chiudono la sfida.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Complimenti ad Oleggio che ha meritato la vittoria giocando una partita di grande intensità. Noi invece siamo stati decisamente insufficienti difensivamente, dove abbiamo subito troppi uno contro uno e concesso troppi tiri non contestati mentre in attacco quando i nostri avversari hanno alzato l’intensità e la fisicità difensiva siamo stati confusionari, approssimativi e poco pazienti. Adesso dobbiamo resettare, lavorare meglio in settimana per farci trovare pronti per l’importante partita di domenica prossima».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE B

PALLACANESTRO SESTRI – OLEGGIO BASKET 74-83

(Parziali: 24-13, 9-21, 17-20, 24-29)

PALLACANESTRO SESTRI: Anaekwe 20, Daunys 19, Lo 15, Pintus 10, Barnini 3, Cavallaro 3, Bassi 2, Zini 2, Cartasegna ne, Gallo ne, Pittaluga ne, De Paoli. All. Bianchi.

OLEGGIO MAGIC BASKET: Borsani 20, Roveda 14, Jovanovic 14, Sablich 12, Pilotti 11, Giacomelli 8, Sampieri 4, Telesca, Maviglia ne, Introini ne, Boldrini ne, Tomasini ne. All. Gandini.