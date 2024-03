Scuola via Molassana, le aule sono senza tende. Pd e Lc: “Inaccettabile mancanza di ordinaria amministrazione”

Genova. Durante la recente seduta del consiglio municipale della Media Valbisagno, all’ordine del giorno è stata portata la fornitura ancora mancante di tende per la scuola di via Molassana 71, il plesso scolastico rimesso in servizio per dare ospitalità agli studenti dell’istituto comprensivo di Molassana la cui sede di via San Felice è oggetto di lavori in messa in sicurezza antisismica.

“È assolutamente inaccettabile che per questioni così semplici, ma di grande importanza per la vita quotidiana di studenti e insegnanti, si debba attendere l’intervento o le decisioni dell’amministrazione centrale – ha commentato Erika Venturini, capogruppo di Valbisagno Insieme iscritta a linea condivisa – Tale atteggiamento denota una mancanza di autonomia decisionale e di capacità di intervento diretto su problemi concreti, evidenziando un livello di inefficacia che non può essere tollerato in ambiti così critici come l’educazione”.

Prosegue Lorenzo Passadore del Partito Democratico: “Nonostante i continui annunci sul grande lavoro svolto e l’impegno profuso, è evidente che il Municipio manchi di cura nell’ordinaria amministrazione e cura del territorio. Ai roboanti e continui annunci e proclami mancano poi le azioni concrete per la vita quotidiana dei cittadini, in questo caso i bambini”.

“Le tende, elemento fondamentale per il comfort e la salute visiva degli studenti e del personale, rappresentano una necessità basilare, la cui mancanza riflette un disinteresse preoccupante da parte dell’amministrazione Uremassi verso le esigenze delle istituzioni educative – si legge nella nota congiunta di Partito Democratico e Valbisagno Insieme – La gestione deficitaria di tali priorità sottolinea la necessità impellente di un cambiamento all’interno della leadership municipale e delle sue pratiche amministrative”.

Il Partito Democratico e Valbisagno Insieme quindi “sollecitano un’azione immediata per risolvere non solo questa ma anche altre problematiche similari, ribadendo la richiesta di un impegno concreto per un miglioramento significativo nella gestione delle faccende locali. È indispensabile che la nostra comunità possa contare su un’amministrazione capace, attenta e efficace, che ponga al centro dell’agenda le esigenze dei cittadini e delle strutture educative. Continueremo a tenere sotto osservazione la situazione, esortando l’amministrazione Uremassi a prendere misure tempestive per affrontare questi e altri problemi pendenti, in modo da restituire fiducia nei confronti del Municipio e dimostrare una reale capacità di agire nell’interesse dei cittadini. Siamo stufi di sentir parlare il Presidente di progetti iperbolici e di milioni di posti di lavoro. Ci chiediamo che film stia vivendo”.