Scontro in via Fillak, ferito un motociclista: autista pirata scappa subito dopo l’incidente

Genova. Ancora un autista pirata a Genova. L’incidente è avvenuto ieri sera in via Fillak, poco prima delle 22.00: una moto e una macchina si sono scontrate in via Fillak, a Sampierdarena, e il conducente della vettura è fuggito subito dopo l’impatto senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti l’automedica Golf 2, i militi della Croce Oro di Sampierdarena e la polizia locale con le pattuglie e il nucleo infortunistica.

Il motociclista, un uomo di 57 anni, ha riportato diversi traumi, ma per fortuna le sue condizioni non sono particolarmente gravi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

La polizia locale intanto si è messa al lavoro per rintracciare il responsabile e denunciarlo per omissione di soccorso. Ad aiutare saranno come sempre le telecamere del sistema di videosorveglianza.