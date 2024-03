Scommesse clandestine e usura, il fratello di una vittima: “Questa è gente che spara piuttosto che finire in galera”

Genova. Era scappato da Genova pur essendo diventato padre solo da pochi mesi l’imprenditore vittima della gang di usurai arrestati ieri da squadra mobile e Sisco grazie a un’ordinanza di custodia cautelare. E lo aveva fatto in tutta fretta, senza nemmeno avvertire i famigliari, tanto che uno dei parenti più stretti aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri.

L’uomo in realtà si era nascosto, ricoverandosi volontariamente, in un centro di recupero per ludopatici in Lombardia. Lo ha fatto per curarsi ma anche per sfuggire alle pressioni dei creditori di cui alcuni considerati molto pericolosi perché legati alla criminalità organizzata.

Appartenente a una nota famiglia genovese di ristoratori, già in passato aveva accumulato debiti ingenti a causa della ludopatia, poi saldati dai parenti mentre stava gestendo alcuni locali fuori regione. Poi, tornato a Genova nel 2018, i problemi erano ricominciati: “Avevo fatto pessimi investimenti in borsa – ha raccontato agli investigatori che lo hanno sentito nella comunità di cui era ospite – usando denaro di terze persone e, per pagare questi debiti mi sono affidato alle scommesse clandestine”. L’imprenditore si era rivolto a Fabio Praticò (uno degli arrestati) che gestiva uno di questi circuiti, ma si era indebitato anche con lui, così si era rivolto a un terzo che a sua volta lo aveva indirizzato a un professionista che gli aveva prestato 20mila euro. Un circolo debitorio senza fine tanto che i debiti accumulati dall’imprenditore prima delle sua fuga improvvisa erano arrivato a oltre 100mila euro, come hanno raccontato i famigliari che avevano trovato un foglio con appuntati numeri e nomi di tutti i creditori.

Con gli investigatori l’imprenditore non aveva voluto fare i nomi dei creditori (tra cui Roberto Sechi e Fabio Praticò), ma subito dopo la testimonianza, intercettato al telefono con un parente stretto, quest’’ultimo gli aveva ricordato: “Questa è gente che è ON/OFF, questa è gente che spara… Capito? Cioè, è gente che non è che ti dà un pugno in faccia che magari me lo prendo e sto zitto, cioè questa è gente che spara, capito, piuttosto che finire in galera…”

Per questo i famigliari si erano decisi a pagare i debiti contratti dal congiunto, loro malgrado, nonostante il tasso di interesse del 10% al mese e nonostante questo volesse dire avere a che fare con persone di cui avevano paura. visto che lo stesso Sechi si era premurato di raccontare a uno di loro di essere stato in carcere per omicidio e di essere “l’uomo di fiducia dei Fiandaca”.