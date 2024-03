Scolmatore del Bisagno, Linea Condivisa: “Bucci assente in commissione, opera fondamentale”

Genova. “L’imbarazzo nel non dare risposte è sempre più evidente per la Giunta comunale di Genova. Si è svolta ieri, lunedì 25 marzo, la Commissione regionale IV per affrontare la delicata situazione derivante dall’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Salerno, che interviene con fermezza sulla realizzazione dello scolmatore del Bisagno”.

A dirlo in una nota stampa congiunta Gianni Pastorino, Filippo Bruzzone, Erika Venturini, Roberto D’Avolio e Pier Zampieri (Linea Condivisa).

“Abbiamo assistito ieri sera a una vergognosa farsa, ancora una volta messa in scena dal Comune di Genova, nessuna rappresentanza politica si è presentata, nessun Assessore è intervenuto – commenta Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale – Su richiesta delle opposizioni è stata convocata d’urgenza la Commissione perché è a rischio un’opera fondamentale per il nostro territorio, che mette in pericolo centinaia di posti di lavoro, oltre che la sicurezza dei cittadini e che, al momento, è completata solo al 16%, con una scadenza prevista per il 24/07/2024, prorogata al 20/04/2025, ad un costo complessivo di circa 167 milioni di euro. Quest’opera è essenziale anche per un’altra infrastruttura, il cosiddetto Skymetro, su cui, come Linea Condivisa, esprimiamo da sempre un giudizio estremamente negativo”.

“Durante la prima parte dell’audizione, l’assessore regionale Giampedrone ha illustrato la complessità della situazione e ha fornito alcuni spunti di riflessione – si legge nella nota – Tuttavia, in risposta a tutto ciò, in considerazione della complessità giuridica dovuta all’interdittiva antimafia, dei rischi per l’occupazione e dei ritardi tecnici nei lavori, quale è stata la risposta del comune di Genova? Non ha inviato alcuna rappresentanza politica, al suo posto è stato inviato un tecnico del tutto ignorante riguardo alle questioni dello scolmatore del Bisagno”.

“Non meraviglia l’imbarazzo del comune di Genova, – rincara la dose il Consigliere Comunale Filippo Bruzzone – che dovrebbe spiegare cosa accadrà nella Valbisagno nei prossimi anni e per la quale abbiamo chiesto un tavolo di monitoraggio dei lavori in valle con incontri periodici. Uno scolmatore che per almeno tre o quattro anni non sarà operativo, opera necessaria per uno Skymetro che presenta enormi problemi ambientali che la Giunta comunale non vuole riconoscere”.

“Nel frattempo, quello che si prevede è una coesistenza impossibile con cantieri di enormi dimensioni – Chiosano Erika Venturini, Roberto D’Avolio e Pier Zampieri, Consiglieri municipali della Media Valbisagno – Non sarà più una valle, ma di un campo minato, di cui pagheranno le conseguenze i residenti per anni, a causa dell’incapacità di programmazione della Giunta comunale di Genova”.