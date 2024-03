Scienza, il gotha della microscopia mondiale in congresso a Genova

Genova. Dopo il Nobel Stefan Hell in apertura, domani la chiusura con un allievo della scuola genovese Davide Mazza e Sophie Brasselet, un’autorità in campo internazionale

Più di 1000 scienziati provenienti da tutto il mondo sono al Porto Antico di Genova da domenica nel Centro Congressi dei Magazzini del Cotone per FOM 2024,il convegno internazionale di microscopia organizzato da Alberto Diaspro e Paolo Bianchini dell’Istituto Italiano di tecnologia.

In apertura, nella giornata di ieri, la relazione del premio Nobel Stefan Hell che proprio a Genova aveva presentato venti anni fa i risultati che gli sono valsi il prestigioso riconoscimento. Pionieri e giovani emergenti hanno presentato i lavori più innovativi nel campo della microscopia ottica. La chiusura del convegno, mercoledì 27, vedrà tra i tanti la lettura di un allievo della scuola genovese, Davide Mazza, e di Sophie Brasselet, attualmente una delle scienziate più importanti nel settore.

“In questi giorni – ha sottolineato Diaspro – abbiamo rivoluzionato non tanto la microscopia, ma il modo in cui verranno scritti i libri di testo partendo da osservazioni al microscopio che per la prima volta raggiungono la scala atomica”.

Nella foto in calce: da sx a dx Ben Harke, Alberto Diaspro, Hell Ben