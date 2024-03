Scattata l’allerta gialla per piogge e temporali, Liguria in ansia per il rischio frane

Genova. È scattata la scorsa notte l’allerta gialla su gran parte della Liguria a causa di una nuova perturbazione che porta piogge diffuse e temporali con cumulate localmente elevate.

Sono attese precipitazioni saranno sotto forma di temporali forti, accompagnati anche da qualche fulmine, piogge diffuse e neve: sarà debole nell’entroterra di Levante e Ponente a partire dai 1000 metri moderata sulle cime più elevate delle Alpi Liguri. A preoccupare è il livello di saturazione del suolo, pressoché al 100% su tutto il territorio regionale già segnato da diverse frane e smottamenti negli ultimi giorni, l’ultima a Crocefieschi dove un masso ha centrato una scuola, per fortuna mentre era vuota.

Nella notte le precipitazioni più forti si sono registrate nell’Imperiese. La parte più attiva, con precipitazioni localmente intense e cumulate elevate, è prevista proprio oggi, quando venti intensi da est-sud-est soffieranno su tutta la regione per almeno nove ore, con raffiche che potranno superare i 100 km/h.

In aumento anche il moto ondoso: il periodo, ossia l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra, è intorno ai 9-10 secondi. Potrà essere seguita grazie ai dati rilevati dalla boa ondametrica, ripristinata con l’inizio del nuovo anno al largo di Capo Mele, e consultabile a questo indirizzo: https://cmi-servizi.arpal.liguria.it/boacapomele.html

In dettaglio la scansione dell’allerta

Zona A: gialla (bacini piccoli e medi) dalle 22 di oggi sabato 2 marzo alle 18 di domani domenica 3 marzo; bacini grandi dalle 00 alle 18 di domani domenica 3 marzo.

Zona B: gialla dalle 00 alle 23.59 di domani domenica 3 marzo.

Zona C: gialla (bacini piccoli e medi) dalle 14 alle 23.59 di domani domenica 3 marzo.

Zona D: gialla (bacini piccoli e medi) dalle 00 alle 18 di domani domenica 3 marzo; bacini grandi dalle 06 alle 18 di domani domenica 3 marzo.

Zona E: verde.

Le previsioni

DOMENICA 3 MARZO: Precipitazioni diffuse fino a moderate su BCE, fino a forti su AD, cumulate areali elevate su AD e significative altrove; locali rovesci/temporali su Centro-Ponente in estensione al resto della regione con alta probabilità di fenomeni forti su ABCD, bassa su E. Nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini di A, moderate a quote superiori; deboli nevicate sopra i 1000-1200 m su E. Venti di burrasca forte con raffiche fino 80-100 km/h, localmente superiori. Mareggiate intense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 S) da Sud-Ovest.

LUNEDI’ 4 MARZO: Nelle prime ore della notte precipitazioni residue sopra i 1000-1200 metri, in particolare sui rilievi di A. Venti tra moderati e forti su AB con rinforzi intorno ai 40-50 km/h. In mattinata mareggiate su tutte le zone, più insistenti su C e parte orientale di B, per onda lunga da Sud, Sud-Ovest; calo del moto ondoso a partire da Ponente dalla tarda mattina.