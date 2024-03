Scagni, l’avvocato dei genitori cita Pisa, il G8 e annuncia “un’interrogazione a Piantedosi”. I difensori dei poliziotti: “Fuori la politica dal processo”

Genova Scontro duro questa mattina davanti al gup Carla Pastorini tra i difensori dei poliziotti indagati per omissione d’atti ufficio nel fascicolo bis aperto in procura per la morte di Alice Scagni e i legali della famiglia. La procura di Genova che aveva aperto un fascicolo proprio dopo l’esposto dei famigliari, aveva chiesto l’archiviazione ma i genitori di Alice e Alberto (condannato a 24 anni per l’omicidio della sorella) hanno presentato opposizione. La gup si è riservata e deciderà solo nelle prossime settimane se archiviare definitivamente l’indagine o chiedere ulteriori approfondimenti.

Fabio Anselmo, che assiste la famiglia di Alice e Alberto, dopo aver ribadito che i poliziotti della centrale operativa (ad essere indagati sono un capoturno e l’agente che rispose alla telefonata di Graziano Scagni, che sette ore prima dell’omicidio di Alice aveva detto di aver ricevuto minacce telefoniche dal figlio Alberto) avrebbero dovuto mandare una volante per fare dei controlli. La sera prima dell’omicidio Alberto aveva provato a dare fuoco alla porta della nonna, per ritorsione visto che l’anziana gli aveva negato del denaro, ma non era stata presentata alcuna denuncia per quel fatto ma solo’ un sospetto’ a carico di Alberto. “La sera prima – ribadiscono i legali della famiglia – pur non essendovi denuncia e pur non essendo Scagni presente, gli agenti lo avevano già rintracciato e individuato e i poliziotti si sono contraddetti negli interrogatori circa la loro conoscenza di quell’episodio”.

Anselmo ha annunciato un’interrogazione sul funzionamento della centrale operativa al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e nella sua discussione ha richiamato anche i fatti di Pisa e poi ha detto in sostanza che a Genova dopo il G8 la Procura a Genova tende a favorire le forze dell’ordine. Ma sui contenuti di questa interrogazione non vuole aggiungere altro “perché ancora non so chi la presenterà” ha detto il legale, che è anche compagno della senatrice di SI Ilaria Cucchi. L’avvocato ha anche detto che se l’indagine verrà archiviata faranno ricordo alla Cedu (Corte europera per i diritti dell’uomo).

Gli elementi extraprocessuali sollevati da Anselmo hanno fatto infuriare i difensori degli indagati. “Se ci si limita ad analizzare le carte relative ai fatti accaduti il 1 maggio 2022 – dice l’avvocata Rachele De Stefanis – e a quello che effettivamente era a conoscenza dei poliziotti che si trovavano in centrale operativa credo che la situazione sia piuttosto semplice, senza trascendere nella politica che con i fatti di cui discutiamo non c’entra nulla. Poi in particolare non sono condivido ciò che è stato detto rispetto ai presunti favori fatti nei confronti delle forze dell’ordine e il fatto che la richiesta di archiviazione da parte della Procura sarebbe ideologica e non una valutazione oggettiva da parte della Procura. Questo non lo trovo ammissibile”.

“Credo sia fondamentale attenersi ai fatti specifici e agli atti di questo procedimento – aggiunge Pietro Bogliolo – che non è un procedimento a carico di tutte le forze dell’ordine. Vanno evitati riferimenti strumentali”. Bogliolo, rispetto ai fatti specifici sottolinea che: “i legali della famiglia mettono in un unico calderone le telefonate fatte al Nue (numero unico di emergenza, ndr) da quelle che il nue ha ritenuto di dover convogliare al Cot (la centrale operativa della polizia) e che queste chiamate sono state fatte tutte da numeri di telefono diversi. Per gli operatori quel giorno quindi era impossibile collegare materialmente le chiamate fatte nel corso delle settimane precedenti e sapere che si trattava sempre alla stessa persona, che appunto non era mai stata denunciata.”

Nella vicenda è indagato anche un medico del centro di salute mentale della Asl3, difeso da Andrea Sciello, ma la sua posizione risulta allo stato più sfumata.