Savona, in duemila in piazza Sisto contro il rigassificatore: “Diremo No finché il progetto non si ferma”

Savona. In 2000 alla fiaccolata a Savona per protestare contro il rigassificatore. I manifestanti sono partiti da piazza Pertini per arrivare in piazza del Brandale dove è stata suonata la Campanassa. Oltre a tanti cittadini, presenti anche i sindaci dei Comuni interessati (Savona, Bergeggi, Albissola Marina, Quiliano, Altare) tranne Albisola Superiore e Cairo Montenotte.

L’impianto sarà trasferito dal porto di Piombino al largo di Savona e Vado Ligure dalla seconda metà del 2026.

In piazza Sisto interviene il sindaco di Savona Marco Russo: “Avete saputo dare vita a manifestazioni originali e tutte diverse – ringrazia gli organizzatori – Numerosissimi sono stati gli incontri pubblici con cui i cittadini si informavano e e prendevano coscienza. I consigli comunali hanno votato all’unanimità le mozioni. Questa posizione contraria è radicata nella nostra comunità. Oggi accendiamo le fiaccole: simbolo della luce delle idee che portate e della testimonianza che ciascuno di noi reggendo la fiaccola porta avanti, sono suggestive come lo è il territorio compatto che segue un’idea di sviluppo. I rintocchi della Campanassa ci rimandano all’identità profonda di una comunità consapevole che ha sempre saputo tenere alta la testa”.

Il sindaco ha ribadito con forza che i savonesi diranno “No” finché il progetto non sarà ritirato: ‘Siamo tantissimi e continuiamo a dimostrarci convinti contro questo progetto. Affermeremo le nostre ragioni finché questo progetto va avanti. Vogliamo tutelare il nostro territorio consapevoli delle sue potenzialità”.

Gli organizzatori della manifestazione, il comitato civico #quellidellaCATENA, accusano il presidente di Regione Giovanni Toti di non ascoltare il territorio: “Il governatore continua a disinteressarsi in modo sprezzante della volontà contraria al progetto manifestata dai cittadini del savonese in modo compatto e unitario come mai nella nostra storia: amministratori, associazioni di categoria, operatori turistici, comitati, sindacati, commercianti, cittadini, partiti politici”.

“Ribadiamo NO a questo scellerato progetto che confligge con tutte le attività del territorio – aggiunge la Cgil di Savona -. Il modello di sviluppo dell’amministrazione regionale fa acqua da tutte le parti e non è piu accettabile che voglia imporre ad un intero territorio scelte profondamente sbagliate come questa. Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona si concentrino di più e meglio su sanità, infrastrutture, crisi industriali e qualità dell’occupazione e non su progetti che nessuno vuole”.