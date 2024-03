Sant’Eusebio, una “sorgente” nel terreno allaga il giardino dell’asilo nido

Genova. Una fuoriuscita d’acqua dal terreno, simile ad una sorgente, che ingrossatasi in queste settimane di pioggia ha di fatto creato una nuova “zona umida”, con piante rigogliose e un nuovo habitat naturale. Fin qua potrebbe sembrare anche una buona notizia, se non fosse che il tutto sta avvenendo nel cortile dell’asilo nido Cantaegua di Sant’Eusebio, sulle alture di Molassana.

E i disagi non sono pochi, soprattutto per l’organizzazione interna dell’asilo, che con la bella stagione, come di consueto, riversa le sue attività negli spazi esterni di cui è dotato. L’acqua, infatti, dopo aver impregnato il terreno, divenuto quindi off limits per i bimbi, ha iniziato a percolare anche su parte del cortile calpestabile, di fatto rendendolo in parte inagibile.

Una situazione che si somma alle tante criticità strutturali che il complesso scolastico di via Mogadiscio riscontra da tempo, vuoi per la notoria scarsa qualità della sua costruzione risalente agli anni ’80 (nonostante l’avveniristico progetto che vide tra i suoi protagonisti anche il maestro Emanuele Luzzati) vuoi anche per la collocazione sopra la tombinatura del rio Mermi. Criticità che da tempo l’amministrazione comunale e quella municipale in questi anni hanno cercato di ridurre con interventi massicci per quanto riguarda infissi, coperture ed esterni.

“Abbiamo preso in carico anche questa criticità – commentano l’assessore municipale alla Cultura con delega ai servizi scolastici Angela Villani insieme al presidente di circoscrizione Maurizio Uremassi – e nelle prossime ore andremo sul posto per capire come poter intervenire al fine di arginare questa situazione. Una situazione complessa legata al contesto più ampio della regimentazione delle acque della zona, che vede altre criticità decennali per tutto il corso del rio Mermi”.

Il tema delle gestione idrica dei versanti della valle del rio Mermi è una delle pratiche aperte anche per l’amministrazione comunale e municipale e un tema molto sentito per la comunità del quartiere: se n’era discusso durante l’assemblea pubblica organizzata dalle associazioni del “paesello” (così come Sant’Eusebio viene chiamato dai sui abitanti), alla quale aveva partecipato anche il vicesindaco Pietro Piciocchi, raccogliendo tutte le segnalazioni dei cittadini.