Santa Margherita: rinviato il falò di San Giuseppe per materiale non conforme

Santa Margherita Ligure. I carabinieri Fforestali, a seguito di una denuncia, hanno effettuato una serie di controlli sul falò della Festa della Primavera.

Gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Santa Margherita Ligure sono risultati regolari, mentre una parte di materiale ammucchiato sulla spiaggia per il falò della serata di sabato è risultato non conforme (pallet in legno) e pertanto i militari ne hanno chiesto la rimozione.

A causa di tale prescrizione, e per consentirne l’adempimento, il comitato organizzatore, ha responsabilmente deciso di rinviare il falò a sabato 30 marzo 2024. Rinviati di conseguenza tutti gli eventi a corredo come la cerimonia delle 11 in onore di Tunin e Manena, la sfilata della banda folcloristica di Ghiaia e lo spettacolo pirotecnico. Resta invariato il programma di domenica 24 marzo che prevede alla mattina il concerto della Filarmonica C. Colombo e al pomeriggio dalle 15:00 la distribuzione gratuita di frisceu.