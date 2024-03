Ubriaco in scooter, “brucia” il semaforo e si schianta contro un’auto dei carabinieri

Santa Margherita Ligure. A bordo di uno scooter rubato, ubriaco, ha “bruciato” un semaforo rosso ed è andato a schiantarsi contro un’auto dei carabinieri.

È successo la notte scorsa a Santa Margherita Ligure, in sella allo scooter un ragazzo di 19 anni immediatamente fermato dai militari, che procedevano in direzione opposta rispetto a lui. Nell’impatto sia lui sia il carabinieri al volante della macchina sono rimasti feriti in modo lieve.

Il 19enne è stato sottoposto ad alcol test e trovato positivo, mentre il mezzo è risultato rubato a Rapallo. Il ragazzo è stato quindi denunciato per ricettazione e guida in stato di ebbrezza.