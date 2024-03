Sanità, il Pd attacca Toti: “Le liste d’attesa non si riducono continuando a pagare i privati”

Genova, “Il punto stampa sulla sanità continua a certificare il fallimento nella gestione della sanità pubblica da parte di Toti e Gratarola. Con l’ombra di un disavanzo di oltre 140 milioni euro, con impatti devastanti sui servizi, oggi Toti e Gratarola hanno presentano l’acquisto di 120mila prestazioni dai privati, invitando a telefonare da lunedì ai Cup, visto che le agende sono aperte (dovrebbero esserlo sempre): la sanità ridotta ad una televendita dove i più fortunati e i primi a chiamare potranno ricevere subito risposte e agli altri toccherà aspettare ancora. In più, per Toti la ragione per cui le liste d’attesa sono cresciute è che si è privatizzato troppo poco, rispetto alle altre regioni. Nei fatti indirettamente sostenendo che la responsabilità sia del pubblico”. Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi in risposta alle dichiarazioni di Toti e Gratarola dopo il punto stampa sulla sanità in Liguria

“Che Toti e Gratarola non credano nel pubblico è noto perché le scelte di questi anni lo dimostrano – continua Garibaldi -. Hanno investito 60 milioni di euro nel piano restart, di acquisto di prestazioni private, ed è stato un fallimento. Invece che cambiare rotta e investire in maniera strutturale sul pubblico, in personale e in macchinari e riorganizzare davvero la gestione delle liste d’attesa, la risposta è continuare a fallire, privatizzando sempre di più, senza una regia e senza sostenere lo sforzo del pubblico, ormai sempre più indebolito. Una ricetta fallimentare fatta di tapulli e di cambiali, in un contesto dove si annunciano pure nuovi tagli”.

“Quello di Toti è proprio un vizio, continua a propinare le medesime ricette che finora non hanno portato a nessuna soluzione se non alla demolizione della sanità ligure – aggiunge Davide Natale, consigliere regionale e segretario regionale del partito -. Non è continuando a comprare pacchetti di prestazioni dai privati che si riducono le liste d’attesa. Lo dicono i siti delle cinque Asl liguri che pubblicano giornalmente i tempi di attesa, dove per una colonscopia ci vogliono dai 270 ai 500 giorni e per fare una mammografia ci vogliono 2 anni, mentre per un eco alla mammella in alcune Asl non si può neanche prenotare e per una risonanza magnetica si è costretti a recarsi da un privato, se non si vuole aspettare un anno”.

“Per trovare soluzioni a questi problemi bisogna potenziare gli investimenti in personale sanitario e tecnico, attrezzature, formazione; puntare a una diversa organizzazione del servizio e potenziare la sanità territoriale – prosegue Natale -. Le soluzioni tampone, fin qui propinate e spacciate per risolutive, sono utili solo per il privato che sottoscrive quei contratti. Con quello di oggi siamo arrivati al decimo annuncio di ‘problema risolto’, ma sappiamo che anche questa volta sarà un buco nell’acqua, avendo copiato i nove annunci precedenti. La sanità ligure è la peggiore del Centro-Nord, siamo ultimi in Italia per la prevenzione, i soldi che vengono spesi sono investiti male. Quell’11 per cento di prestazioni ai privati sono soldi buttati via perché è completamente assente una collaborazione e una strategia per rafforzare il pubblico. Si acquistano prestazioni senza una pianificazione e una progettazione, e questo è grave. Toti quindi ci risparmi le solite giustificazioni e le stesse ricette: in otto anni l’unico risultato ottenuto è stato quello di distruggere la sanità ligure. È arrivato il momento di cambiare registro”.