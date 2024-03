San Fruttuoso, Bevilacqua (Lega): “A breve manutenzioni nelle vie Feretto, Donaver e Imperiale”

Genova. “Via Arturo Ferretto, Via Federico Donaver e Via Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, sono strade strette con una sosta resa difficile dal transito dei mezzi e a questo si va ad aggiungere lo stato del manto stradale non ottimale, senza contare che in queste vie passa anche la linea 385 del trasporto pubblico locale. Proprio gli autisti, attraverso il sindacato Ugl, hanno chiesto insieme alla cittadinanza un intervento che risolva le criticità sopra esposte. Con un’interpellanza ho chiesto all’assessore di delineare le competenze del Comune su queste strade e se si prospetta un intervento risolutivo”. Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, Consigliere della Lega in Comune a Genova.

“Con soddisfazione ho appreso che Via Donaver, che per un piccolo tratto è privata, verrà interamente acquisita dal Comune e che per questa strada è previsto un consistente intervento di sistemazione dei muri di sostegno inserito nel piano triennale e che si procederà poi alla sistemazione del manto stradale. In via Ferretto, anche se non è comunale, sono sempre state sistemate le buche nell’asfalto per una questione di sicurezza, e, a seguito degli interventi su via Donaver, che comporteranno modifiche importanti della circolazione stradale con deviazione del traffico e che coinvolgeranno parzialmente la via, l’Amministrazione riconoscerà alla strada il diritto di essere rimessa a posto”, aggiunge Bevilacqua.

“Via Imperiale è stata classificata comunale da via Torti fino al civico 40 e privata per la restante parte. Per questo il Comune ha in carico la manutenzione conformemente ai programmi manutentivi che vengono concordati annualmente con i competenti municipi. Ho chiesto espressamente all’Assessore, di avere un confronto con il Municipio III Bassa Val Bisagno, in modo che i cittadini possano essere puntualmente informati rispetto ai prossimi lavori in programma”, conclude.