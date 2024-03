San Fruttuoso, addio al seggio elettorale collinare: “Per andare a votare ci sarà una navetta”

Genova. Gli abitanti della parte alta di San Fruttuoso non potranno più andare a votare nella sede dell’ex scuola Piave in via al Forte Santa Tecla che per anni ha ospitato il seggio della sezione 478. La decisione è stata presa l’anno scorso dal Municipio Bassa Valbisagno ed è stata confermata ieri con la bocciatura della mozione presentata dalla minoranza che chiedeva di bloccare il trasferimento del seggio alla scuola media di via Berghini (ex Usodimare).

Oggi l’edificio ospita il circolo Cianderlin ed è uno dei pochi punti di aggregazione del quartiere. “È fondamentale rendere più accessibili possibile ai cittadini i locali per l’esercizio del diritto di voti – ha ricordato ieri in consiglio municipale la consigliera Maria Carlucci della lista Noi con Massimo Ferrante presentando la mozione -. Lo spostamento del seggio 478 all’inizio di via Berghini andrà a incidere su via dei Camaldoli, salita al Forte di Santa Tecla, via Malfante e salita Superiore di Santa Tecla, una zona collinare con molti anziani e persone fragili. Eliminare un seggio in una zona così fragile ci sembra poco opportuno”.

Dalla giunta, però, nessun dietrofront. “La sezione 478 – ha ricordato l’assessore Andrea Barreca – presenta una criticità manutentiva perché è collocata in un immobile prefabbricato. Il seggio è allestito con una paratia in legno nel locale principale, mentre la stanza per le forze dell’ordine è ricavata nel bar adiacente”. E proprio dalla Questura erano arrivate lamentele nel 2022 dopo un sopralluogo per le elezioni regionali: i frigoriferi sempre accesi pregiudicavano “il riposo del personale” e i servizi igienici a distanza costringevano gli agenti ad attraversare la zona dei seggi. “Dopo questa informativa ci siamo visti obbligati a prendere in considerazione lo spostamento“, ha aggiunto Barreca.

L’assessore ha però assicurato che “con la nuova collocazione verrà predisposta una navetta per gli elettori, con un’auto guidata da un dipendente del Comune di Genova, in modo da coprire la distanza da via Forte Santa Tecla a via Berghini, che è pari a 750 metri”.

Il seggio di via al Forte di Santa Tecla, ha sottolineato la consigliera Sonia Baldelli di Vince Genova, “ha un posizionamento non proprio agevole né per gli anziani né per i portatori di handicap, visto che si entra da un cancello con due rampe di scale e si deve attendere in una zona scoperta, esposta alle intemperie. La messa a norma del seggio 478 con un servoscala sarebbe un dispendio economico assurdo, perché in quel presidio non c’è nemmeno la scuola. La scuola ex Usodimare ha accessi più vantaggiosi”.

“Per anni ho fatto evitare questo trasferimento in quanto consideravo lesivo della democrazia allontanare un seggio da una zona collinare e con popolazione con un indice molto alto di anzianità e fragilità – chiosa l’ex presidente della Bassa Valbisasgno, Massimo Ferrante -. Bastava fare un po’ di manutenzione, come ha sempre fatto l’area tecnica del Municipio. Per ospitare il circolo Cianderlin, che paga l’affitto al Comune ed è frequentato soprattutto da persone di anziane, evidentemente i problemi di accessibilità non ci sono”.