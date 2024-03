Sampdoria, Verre recuperato. Scarico per Depaoli e Pedrola

Bogliasco. Un solo allenamento ad alta intensità per la Sampdoria.

Ancora senza i tre nazionali (Daniele Ghilardi, Giovanni Leoni e Petar Stojanovic), Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta incentrata su attivazione, percorso atletico, giochi di posizione ed esercitazione tattica sotto forma partitella a campo ridotto alla quale ha preso parte anche Valerio Verre.

Appuntamento. Scarico programmato per Fabio Depaoli ed Estanis Pedrola; lavoro specifico in palestra per Darboe. Specifico sul campo per Leonardo Benedetti. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Terapie e fisioterapia per Sebastiano Esposito. Domani, sabato, l’appuntamento per la squadra sarà ancora al mattino.

Ieri la visita della squadra, con il presidente Matteo Manfredi, all’Istituto Gaslini. Autografi, sorrisi, selfie, foto ricordo. E l’immancabile consegna delle uova di cioccolato blucerchiate. Come dal 1978 a questa parte, anche quest’anno la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori blucerchiati non sono voluti mancare all’appuntamento con gli auguri di Pasqua ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. E l’accoglienza – da parte del direttore generale dell’Istituto Renato Botti, del direttore amministrativo Giuseppe Pintor e di tutto il personale della struttura – è stata come sempre festante e calorosa. Il presidente Matteo Manfredi e la squadra hanno poi raggiunto nei reparti di neurochirurgia, nefrologia e piattaforma neurogastro i piccoli pazienti per regalare loro un momento di gioia e serenità a tinte blucerchiate.