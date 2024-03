Sampdoria: Stankovic parate da 6 punti, Pirlo e Kasami leader per sognare i playoff

Alzi la mano chi avrebbe detto qualche settimana fa che nell’uovo di Pasqua la Sampdoria avrebbe trovato i playoff. E nemmeno l’ultimo posto disponibilie, bensì il settimo posto. Quattro vittorie in cinque gare che non sarebbero arrivate se alla base non ci fosse stato un gruppo coeso.

Gruppo che ne ha passate parecchie: le sette sconfitte in casa, le rimonte subite nel finale e la miriade di infortuni. La coesione della squadra non è mai mancata, come testimoniano le esultanze dopo i goal, con Pirlo spesso destinatario dell’abbraccio del marcatore di turno. Proprio l’allenatore è riuscito a creare il giusto clima a Bogliasco. Nonostante l’aria burbera all’apparenza, la chiave è il rapporto stretto con i giocatori con cui riesce a comunicare senza far pesare il suo passato. E come si evince dai racconti degli ex compagni di Nazionale, anche da tecnico Pirlo non ha perso il gusto per lo scherzo, utile per stemperare la tensione.

Tra i meriti dell’allenatore, l’aver corretto l’input di partenza del possesso a tutti i costi verso un atteggiamento più prudente, senza però rinunciare alla ricerca del gioco o del fraseggio: lo si è visto in occasione del goal di Kasami contro il Bari. Pirlo ha infuso fiducia in una rosa giovanissima, basti pensare al terzetto difensivo composto da Leoni, Ghilardi e Facundo. Ha rilanciato Verre, da cui ci si attende però la conferma, e fatto crescere De Luca.

Le ultime due prestazioni non sono state brillanti, ma compensano le buone prove del passato in cui si è raccolto meno. Decisivo Stankovic, la parata contro l’Ascoli quando ha mandato sul palo una conclusione ravvicinata e il rigore parato a Sibilli del Bari valgono 6 punti per i momenti in cui sono arrivate. In caso di rete incassata, l’Ascoli si sarebbe portato sul 2 a 0 mentre il Bari in vantaggio a poco dal termine.

Ma il vero leader sul rettangolo verde è Kasami. Anche quando non brilla dà la grinta necessaria a una squadra ancora inesperta. Poco avvezzo alla risata, viene riconosciuto tra le mura di Bogliasco come vero e proprio punto di riferimento, anche quando si tratta di parlare alla squadra. Durante la diretta di Dazn, quando le telecamere erano nello spogliatoio, si è sentito il centrocampista ricordare dell’importanza della maglia. Ed è un bene che, già prima di Bari, abbia giocato il numero di partite necessario per il rinnovo automatico del contratto.

In virtù delle recenti notizie sulla fine della presenza delle quote di Ferrero in società, sembra che finalmente a Bogliasco sia tornato il sereno. La sosta consentirà di recuperare Esposito, si spera, dare minuti a Borini e di rivedere poi Piccini a rinforzare il reparto arretrato. Potrebbe anche rivedersi Pedrola.

Con tutti gli effettivi, si potrebbe pensare anche a un ritorno al 4-3-2-1 visto che De Luca è imprescindibile e sarebbe un peccato rinunciare in partenza a due tra Verre, Esposito e Borini. Inoltre, Stojanovic e Barreca, i quinti, non hanno sfigurato ma neanche fatto scintille. Un ipotetico (bene dirlo visto l’affollamento dell’infermeria) Stankovic – Depaoli, Piccini, Facuno (Ghilardi), Giordano – Yepes, Kasami, Darboe – Esposito, Borini (Verre) – De Luca avrebbe le carte in regola per consolidare la settima posizione.

Intanto, il club chiama a raccolta i tifosi in vista degli ultimi impegni casalinghi fondamentali per provare la qualificazione agli spareggi promozione. Proprio a Marassi serve un cambio di passo (iniziato con l’Ascoli) visto che in trasferta soltanto Parma e Cremonese hanno fatto meglio.

L’U.C. Sampdoria comunica che per le ultime quattro gare casalinghe con Ternana, Südtirol, Como e Reggiana, valide rispettivamente quali 31.a, 33.a, 35.a e 37.a giornata della Serie BKT 2023/24, sarà possibile sottoscrivere Spring Pack Insieme, un mini abbonamento digitale ad un prezzo speciale. Spring Pack Insieme.