Sampdoria, reazione da playoff. Kasami: “Tifosi, continuate così e faremo qualcosa di bello”. De Luca: “Destino segnare di ginocchio”

Genova. Se il primo tempo ha raccontato di una Sampdoria spenta e spaventata, nella ripresa gli uomini di Pirlo hanno reagito con forza: i blucerchiati ribaltano 2-1 l’Ascoli e si rimettono in corsa per i playoff. Azioni più dirette rispetto alla prima frazione, magari facendo a meno di quelle giocate che vengono spesso e volentieri proposte, andandosi a concentrare più sulla sostanza.

Infatti la Samp ha perso molti punti da situazioni di gioco lette male, errori banali dovute alla poca esperienza di una categoria particolarmente insidiosa. E ieri è arrivata una prova di maturità superata per quarantacinque minuti, quelli decisivi per portare a casa tre punti fondamentali.

Il gol del pareggio è arrivato dal destro del mancino Pajtim Kasami, aprendo la rimonta blucerchiata. “Sapevamo che nel secondo tempo dovevamo cambiare ritmo e modo di giocare – dichiara il calciatore ai microfoni del club -. Complimenti a tutti, abbiamo dimostrato carattere ed il mio gol ha dato una spinta in più per la svolta. Sono tre punti importanti ma sono solo tre punti, ora abbiamo un’altra partita da vincere. So di avere un peso in questa squadra e delle responsabilità che mi devo assumere, però i ragazzi mi fanno sentire importante ed è tutto più facile così. I tifosi? Se continuano così fino a fine campionato possiamo fare qualcosa di bello“.

Al ottantaquattresimo minuto un cross dalla sinistra di Barreca viene intercettato da Manuel De Luca: una ginocchiata che si insacca in rete e il Ferraris esplode di gioia. “Per me è stata una serata da incorniciare, un’emozione fortissima – racconta l’attaccante -. Il destino ha voluto che segnassi di ginocchio sinistro, proprio nel punto dove mi ero fatto male. C’è stata un’atmosfera incredibile con uno stadio pieno di gente ad incitarci dal primo all’ultimo minuto. Volevamo vincere a tutti i costi per dare continuità. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Nel secondo tempo sotto la gradinata avevamo un uomo in più dalla nostra parte: dobbiamo sfruttare questo loro calore, siamo contenti che siano sempre al nostro fianco“.