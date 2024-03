Sampdoria Primavera: debacle (4-0) col Frosinone 

Ferentino. Partita imbarazzante quella della Primavera blucerchiata sul campo “Città dello Sport”, dove – in un match valido per la 25^giornata – affrontava il fanalino di coda Frosinone, con l’obbligo di tenerlo quanto meno a debita distanza, per non essere invischiati in futuro nella lotta per non retrocedere (scende in Primavera 2 solo l’ultima in classifica).

Un minimo di ‘garra’ già in fase d’avvio, sarebbe stata pertanto indispensabile ed invece i doriani sono scesi in campo quanto meno deconcentrati, perché dopo meno di un quarto d’ora il risultato di 2-0 era nella cassaforte dei frusinati, passati in vantaggio al 10° con Selvini, dopo che Tantalocchi aveva già fatto due parate importanti e soprattutto una traversa era stato colpita dal centrocampista Boccia.

Non sono passati nemmeno cinque minuti ed il Frosinone ha chiuso la partita col raddoppio di Luna, consentendosi poi di traccheggiare fino all’intervallo in una mezz’ora tranquilla, con un ulteriore rischio di beccare lo 0-3 in contropiede dopo un corner a favore, ma anche con una rete annullata a Thiago Gomes per offside.

Non è cambiata la musica nella ripresa, nonostante i cambi di Sassarini post intervallo (fuori Chilafi e Valisena per Malanca e Pozzato), al 50° (Balduzzi per Leonardi), tanto è vero che al 66° i frusinati hanno calato il tris con Selvini ed a seguire sono fioccate le occasioni per il poker, infine arrivato al 79° sempre col loro capitano, senza che per la Samp avesse spostato gli equilibri l’entrata di Polli per Gomes.

Insomma, una sconfitta che sa di disfatta, con unica attenuante di aver giocato su un terreno altrettanto imbarazzante quanto il gioco dei giovani blucerchiati, che forse si sono messi in testa di ‘essere arrivati’, per via di qualche convocazione in panchina della prima squadra.

Se così fosse, la scoppola odierna ed un bel bagno di umiltà, potranno evitare una ‘débâcle’ finale in questa ultima parte del campionato.

Frosinone (3-5-2): Palmisani; Zaknic, Petta, Pahic; Boccia, Romano (85° Mezsgard),, Cichella (88° Milazzo), Melignano (63° Ferizaj), Bouabre (88° Scambai); Selvini (85°Stefanelli), Luna. Allenatore: Gregucci.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Ventre, D’Amore, Costantino (66° Zeqiraj), Langella; Uberti, Valisena (46° Pozzato), Alesi; Chilafi (46° Malanca), Leonardi (50° Balduzzi), Thiago Gomes (74° Polli). Allenatore: Sassarini