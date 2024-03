Sampdoria, Pirlo: “Basta scuse, la partita contro il Bari ci dirà chi siamo: se vinciamo potremo ambire ai play-off”

Genova. Domani, sabato 16 marzo, la Sampdoria affronterà (alle ore 16.15) in trasferta il Bari che ha cambiato di recente la guida tecnica. Infatti i pugliesi sono allenati, attualmente, da Giuseppe Iachini una vecchia conoscenza dei blucerchiati: “Lo conosciamo bene il loro allenatore – dice Andrea Pirlo in conferenza stampa – domani è una gara importante per tutte e due le squadre.

“Il Bari ha grandi giocatori di qualità e Iachini può vantare di un reparto offensivo di spessore con tante opzioni. Noi dovremmo fare la nostra partita perché è troppo importante arrivare alla sosta del campionato con un’altra vittoria che ci consentirebbe di lavorare con molta più tranquillità”.

“Durante il campionato abbiamo giocato sia con la difesa a tre che a quattro. Quella a cinque (con le due ali che si abbassano) ci dà più solidità e domani potremmo partire così” .

Dopo i tre punti conquistati a Piacenza e in casa contro l’Ascoli potrebbe aprirsi un nuovo capitolo del campionato blucerchiato: “Sarà fondamentale la partita di domani per capire se siamo pronti ad ambire a qualcosa di più. Ora non abbiamo scuse, il cammino è nelle nostre mani, se vinciamo possiamo ambire ai play-off se invece perdiamo continueremo a fare risultati altalenanti e quindi un campionato come stavamo facendo fino a poco fa. La squadra è ambiziosa, i ragazzi sono pronti e concentrati, con la testa ci sono”.

“I ragazzi sono stati bravi anche con l’Ascoli, eravamo in svantaggio dopo pochi minuti ma abbiamo reagito e recuperato. Questa volte oltre che con l’orgoglio anche con la testa”

La Sampdoria dovrà però fare nuovamente a meno di Sebastiano Esposito che nella giornata di giovedì si è nuovamente fermato a causa di una lesione muscolare: “Non sembra niente di grave – afferma Pirlo – contiamo di riaverlo a disposizione dopo la sosta. Questo nuovo stop non ce lo spieghiamo, contro l’Ascoli ha giocato l’ultima mezzora e nella gara precedente a Piacenza lo avevamo tenuto in panchina per preservarlo”.

“Ha delle cicatrici – prosegue il tecnico – e si è rifatto male nuovamente. Di testa sta bene, ma è un ragazzo giovane che ancora non conosce in maniera approfondita il suo corpo e quindi in qualche circostanza pensa di avere solo del fastidio e invece di fermarsi continua a tirare. Ci dispiace domani non averlo a disposizione ma, ripeto, contiamo di riaverlo dopo la sosta”.

Il mister della Sampdoria fa anche il punto sul resto degli infortunati: “Murru, Verre e Benedetti domani saranno con noi. Pedrola negli ultimi tre giorni si è allenato con tutta la squadra, quindi nella gara contro il Bari dovrebbe riuscire a esserci. Depaoli è tornato ad allenarsi, ha una pubalgia cronica ma riesce a conviverci”.

Tra le conferme delle ultime partite c’è Kasami. “Per noi è un giocatore fondamentale – risponde Pirlo – un calciatore di personalità che può fare ancora meglio”.

Durante la settimana ci sono state vicende societarie con l’uscita di Massimo Ferrero fuori dall’azionariato: “La società è sempre stata serena, tranquilla e con noi molto onesta – afferma Pirlo – non abbiamo mai avuto paura. Se l’anno prossimo restassimo in Serie B io rimarrei ancora qui, mi trovo benissimo. Vorrei rimanere alla Sampdoria per tantissimi anni”.