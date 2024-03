Sampdoria, Pirlo: “Feralpisalò sottovalutata all’andata. Esposito e Kasami verso il rientro, Verre forse titolare”

Genova. Come è accaduto Pedrola e Borini, per esempio, anche questa volta si è applicata la regola “chi gioca bene, si fa male“. Contro la Feralpisalò non sarà della partita il difensore Piccini, che ha avuto un affaticamento muscolare. Mentre tra i recuperabili spuntano i nomi di Kasami ed Esposito, altre due assenze che hanno pesato e non poco per la Sampdoria.

“Siamo sempre a parlare di chi c’è e chi non c’è, sinceramente siamo anche un po’ stufi – ha dichiarato Pirlo in conferenza stampa -. Bisogna valutare Depaoli che non sta benissimo, avendo avuto anche l’influenza. Per il resto, ci sono i soliti noti. In base ai giocatori che avremo a disposizione cercheremo la soluzione migliore. Esposito non ha minuti nelle gambe e non possiamo rischiare di fargliene fare tanti. Ma già che sia tornato col gruppo è positivo. Kasami sembra che stia abbastanza bene, quindi vedremo se impiegarlo e come impiegarlo. Si tratta di una mezzala che si può anche alzare, vogliamo provare qualcosa di diverso. Verre? L’altra sera ho voluto mettere Ntanda perché volevo un giocatore che attaccasse di più la profondità. Penso che domani possa avere possibilità per iniziare“.

“Una squadra in salute come quando l’avevamo affrontata“, così il tecnico blucerchiato ha definito la squadra allenata da Zaffaroni. Il ricordo della sconfitta dell’andata è ancora presente: “Nonostante l’inizio non sembrava potessero essere lì a lottare, stanno facendo bene e bisogna essere concentrati. Sappiamo l’importanza di domani ricordandoci cos’è successo all’andata, avendo sottovalutato la partita pensando che fosse facile e di essere diventati bravi dopo alcuni risultati positivi. Credevamo di essere pronti a prendere il volo e invece siamo rimasti in dieci e alla fine abbiamo preso un altro gol. Occorre evitare questo tipo di atteggiamento ma lo sappiamo: lo abbiamo capito sulla nostra pelle che ogni partita è fondamentale“.

“Dobbiamo sfruttare meglio i calci piazzati, sono dettagli che ti fanno vincere o perdere le partite. La percentuale per fare gol è come calci, in ogni partita cerchiamo di mettere qualche schema diverso in base a come difendono gli avversari”, conclude Pirlo.