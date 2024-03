Sampdoria in zona playoff, Pirlo: “Goal da combinazioni provate, vittoria che ci permette di lavorare bene nella sosta”

“Vittoria fondamentale che ci permette di affrontare serenamente la sosta, potremo lavorare bene e recuperare giocatori”. Esordisce così mister Andrea Pirlo ai microfoni del club dopo la vittoria 1 a 0 al San Nicola di Bari. Terzo successo di fila, quarto nelle ultime cinque, che proietta la squadra a quota 40 punti. Bottino che vale il settimo posto in classifica, penultimo valido per i playoff.

Non è stato un sabato pomeriggio facile per la Sampdoria, salvata da Stankovic in due occasioni (una su Puscas e l’altra il rigore parato) e dalla traversa. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile in un ambiente caldo. Ci stiamo adattando bene al campionato – commenta- . Abbiamo studiato anche stamattina i loro tiratori, ma Stankovic ci ha messo tanto del suo”.

Il goal è arrivato grazie a una bella combinazione stretta palla a terra che ha visto coinvolti Darboe, De Luca e Kasami come finalizzatore. Uno-due veloci che erano stati abbozzati anche nel primo tempo, seppur senza esito né continuità, con Alvarez: “In settimana abbiamo provato le combinazioni strette per trovare il giocatore davanti alla porta. Guardiamo la classifica solo per qualche giorno. Dobbiamo continuare a lavorare visto che il sacrificio ci ha portato a essere settimi in classifica“, conclude Pirlo.