Sampdoria, Giovanni Leoni conquista tutti: tifosi, Under 18 ed è nella Top 11 della Serie B

Immaginate di aver 17 anni, di essere alla prima esperienza di Serie B con appena 18 minuti giocati. Immaginate di entrare in campo davanti al pubblico amico in vantaggio di 1 a 0 e che il giocatore che marcate pareggia 1 a 1 all’ultimo minuto. Infine, immaginate il polverone mediatico – il cambio per errore di Piccini – a seguire per qualche giorno. Tutto questo non ha abbattuto Giovanni Leoni, anzi. E in questo “anzi” c’è tutta la capacità del giovanissimo ex Padova di fare la differenza.

Solo una manciata di presenze nel Padova a livello di Serie C, il classe 2006 si è integrato bene nello spogliatoio della Sampdoria. Non solo si è subito scrollato di dosso la fastidiosa etichetta di punto debole, ma è stato uno dei punti di forza. Dopo aver trascorso in panchina le gare contro Cosenza e Cremonese, ha giocato titolare le tre partite seguenti che hanno coinciso con i tre successi di fila che hanno permesso alla Sampdoria di issarsi fino al 7^ posto, in zona playoff.

Tre partite in cui si è disimpegnato bene come braccetto di destra, nel complesso facendo anche meglio di Ghilardi e Facundo. Anche complice la crescita di Strankovic, in queste tre partite la Samp ha incassato solo due reti (nulla di eccezionale ma comunque un miglioramento). Una contro l’Ascoli e una figlia di un “regalo” in disimpegno di Darboe contro la Feralpi. Ordinato e puntuale nelle chiusure, la miglior prova di Leoni è stata al San Nicola di Bari. Una prestazione che gli è valsa l’ingresso nella Top 11 settimanale stilata dal sito ufficiale della Serie BKT.

Ma in precedenza, e cosa ben più importante, le prestazioni del centrale romano erano state notate dal commissario tecnico dell’Under 18 della Nazionale Daniele Franceschini. Leoni è uno dei tre giocatori di movimento a non essere tesserrato per una big della Serie A. Ci sono poi il portiere Plaia dello Spezia, l’ex Genoa e ora allo Standard Liegi Fini e l’empolese Tosto.

Come molti giocatori, racconta il suo percorso calcistico sulla propria pagina Instagram, dove leggendo i commenti sotto ai post si percepisce come abbia fatto cambiare idea a molti. Dai primi commenti scettici dei tifosi, per un “ragazzino” come molti lo definivano e poco più, a una pioggia di complimenti e di messaggi di incoraggiamento dopo le recenti prestazioni.