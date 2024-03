Sampdoria, ecco il nuovo cda: Manfredi presidente, entra Molango

Genova. La Sampdoria ha un nuovo cda. Dopo le dimissioni di Marco Lanna è Matteo Manfredi il nuovo presidente.

Lo comunica la stessa società in tarda serata.

Raffaele Fiorella, il commercialista specializzato in ristrutturazioni aziendali, presente in Società già come Chief restructuring officer, diventa consigliere e ceo.

La novità è Maheta Molango. Nato in Svizzera nel 1982, da padre congolese e madre genovese, Maheta Molango è un ex calciatore professionista (con esperienze in Spagna, Germania e Inghilterra). Avvocato di diritto sportivo e tifoso blucerchiato, ha ricoperto tra gli altri il ruolo di chief executive officer del R.C.D. Mallorca e incarichi di prestigio nella Fifa e nel board della FifPro, il sindacato mondiale dei calciatori. Attualmente è chief executive officer della Professional Footballers’ Association, l’associazione calciatori del Regno Unito.