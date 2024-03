Sampdoria, Borini possibile convocato: ora Pirlo ha le alternative per puntare ai playoff

Fabio Borini potrebbe essere convocato per la partita casalinga contro l’Ascoli (lunedì ore 20,30 a Marassi). L’attaccante è fermo per infortunio dallo scorso novembre. Pirlo ritrova uno dei pochi “lussi” per la categoria e un leader carismatico. Ma non è l’unica novità positiva per il reparto offensivo.

De Luca tre goal in tre partite

Nelle ultime settimane, De Luca è apparso in grande crescita. Tre goal in tre partite non “casuali” ma arrivati al termine di buone prestazioni. L’attaccante non eccelle di testa nonostante i centimetri, ma è stato bravo nel proteggere palla e nel dialogare con i compagni. Da peso a punto di forza in poco tempo. Il bello del calcio.

Verre ed Esposito, insieme dall’inizio, a partita in corso o staffetta?

Una buona nuova – sembra incredibile metterne insieme più di un paio (sic!) – che si aggiunge alla possibilità di disporre di Esposito (in panchina contro la Feralpisalò) e di un Verre ricaricato dal “tris” rigore procurato-assist-goal. Rimane poi l’incognita Pedrola, che quando tornerà ne verrà comunque da quasi sei mesi di stop.

Mister Andrea Pirlo potrà quindi contare su più opzioni per lo schema d’attacco, variando anche a seconda delle esigenza della partita. Potrebbe iniziare con il più collaudato, almeno nelle ultime settimane, 3-5-2 scegliendo uno tra Verre e Esposito a fianco di De Luca. Oppure, potrebbe ritornare al 4-3-2-1 con Esposito e Verre insieme a sostegno della punta. Il tutto con in panchina Alvarez, Borini e Ntanda. Di sicuro, la presenza di Darboe e Kasami insieme potrebbe dare solidità e consentire di reggere un giocatore d’attacco in più.

Playoff, lo dicono i numeri

Parlare di playoff non è eccesso di ottimismo. Ma realismo, così come tenere presente che si può anche rischiare i playout. Perché la classifica è corta e il campionato è equilibrato. I numeri dicono che, nonostante le sette sconfitte in casa e tante cadute dopo momenti positivi, la Sampdoria ha conquistato 36 punti (34 perché c’è la penalità): gli stessi di Modena e Cittadella, squadre che occupano l’ottavo posto. Bluerchiati ancora in corsa più per la mediocrità generale che per merito, vero, ma così è.

Con tutti i limiti, specialmente caratteriali, della Sampdoria di quest’anno, i blucerchiati hanno anche dimostrato sul campo di non essere così inferiori a Modena (4 punti in due partite) e Cittadella, battuto al ritorno. I blucerchiati però non sono una squadra che può permettersi di sottovalutare gli avversari.

Chiamarsi Sampdoria non legittima un atteggiamento superficiale

Il livello qualitativo non è così basso come alcuni lo dipingono ma neanche così elevato da potersi permettere leggerezze. Ecco quindi che una possibile corsa playoff non può prescindere dalla grinta e dalla concentrazione mostrate contro Cosenza e Feralpisalò. Ovver in partite in cui per prima cosa bisognava scacciare la paura di sprofondare. Insomma, guardare avanti con umiltà e non cadere in ingenuità come in occasione dell’errore di Darboe che ha ridato linfa alla Feralpisalò dovrebbe essere la linea da seguire.