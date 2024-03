Sampdoria-Ascoli LIVE (1-1). Kasami pareggia i conti

Genova.

81′ Corner guadagnato dai blucerchiati ora sulle ali dell’entusiasmo

77′ Gol della Sampdoria! Kasami pareggia i conti

76′ Corner guadagnato dal nuovo entrato Maiga Silvestri in una delle ormai rare sortite dell’Ascoli. Sulla battuta la difesa libera e De Luca guadagna un fallo

73′ Altro cambio nell’Ascoli: fuori Rodriguez, dentro Maiga Silvestri

71′ Lancio di Facundo, Depaoli si fa ingolosire dallo spazio per il tiro dalla distanza, ma ne esce un rasoterra non preciso

67′ Nella Sampdoria entra Depaoli per uno stanchissimo Leoni

66′ Doppio cambio nell’Ascoli fuori Caligara per D’Uffizi e Duris per Nestorovski

65′ Esposito riceve spalle alla porta e si gira per il tiro, ma spara alto

60′ Occasione clamorosa per l’Ascoli dopo che Esposito era caduto in area di rigore: ripartenza di Rodriguez sulla sinistra e servizio perfetto per Duris, che a porta vuota spara altissimo

60′ Nella Sampdoria fuori Darboe per Esposito

56′ Darboe! Il centrocampista si ritrova la palla tra i piedi al limite dopo una ribattuta e prova il tiro: palla fuori di poco

54′ Ripartenza blucerchiata, De Luca aggancia bene e appoggia per l’accorrente Kasami fuori area: tiro bloccato da Vasquez

47′ Palo colpito daAlvarez! Traiettoria quasi perfetta del calcio piazzato, ma è il legno alla destra di Vasquez a dire di no proprio vicino all’incrocio dei pali

46′ Fallo di Giovane su De Luca, punizione da posizione invitante per la Sampdoria poco dietro la lunetta dell’area di rigore

46′ Si riparte senza cambi con palla alla Sampdoria che ora attacca verso la Sud

Primo tempo che termina con la Sampdoria sotto di un gol. A portare in vantaggio l’Ascoli Duris al 10′. L’attaccante mancino viene favorito da una deviazione sfortunata di Ghilardi che fa prendere una traiettoria imprendibile per Stankovic sul secondo palo. Sampdoria che sembra aver fatto di nuovo qualche passo indietro rispetto alla prestazione di Piacenza col Feralpisalò con la difesa che sbanda più volte e poche idee in fase offensiva. Al 17′ occasione clamorosa sui piedi di Kasami che solo nel cuore dell’area non riesce a impattare il pallone. Blucerchiati tenuti a galla da Stankovic che compie un miracolo su Rodriguez: deviazione determinante sulla traversa a tu per tu con l’attaccante (34′). Al 38′ rete annullata a Rodriguez per un evidente fuorigioco, anche se arbitro e assistente non l’avevano visto. C’è voluto il var. Ancora uno squillo di Kasami al 41′ da fuori area con intervento importante di Vasquez a deviare in angolo togliendo il pallone dall’incrocio. Squadre negli spogliatoi sotto i fischi del Ferraris.



48′ De Luca si gira in area e prova il tiro. Una deviazione spedisce il pallone in angolo.

45′ Tre minuti di recupero

43′ Ancora due corner guadagnati in sequenza dalla Sampdoria giocati tutti nello stretto senza successo

41′ Kasami! Ci prova dalla distanza e Vasquez vola a togliere la palla da sotto l’incrocio. Corner per la Sampdoria. Il corner è battuto verso l’esterno dell’area di rigore sul secondo palo e l’Ascoli ha gioco facile.

38′ Gol annullato all’Ascoli. C’è voluto l’intervento del Var per annullare la rete di Pablo Rodriguez, servito da Duris quando era in evidente offside

35′ Ammonito De Luca, intervento sul portiere

34′ Miracolo di Stankovic! Filtrante per Rodriguez, il portiere non esce sui piedi ma attende e fa la cosa giusta. Devia sulla traversa la conclusione a botta sicura

33′ Cross dalla sinistra di Barreca, deviazione di Falzerano e palla in corner. Sulla battuta dello stesso Barreca fischiato un fallo in attacco ai blucerchiati

29′ Ammonito Stojanovic per un intervento in ritardo

27′ Sulla punizione palla a Stojanovic, lancio lungo per Ghilardi e colpo di testa fuori

26′ Ammonizione per Quaranta, che ha atterrato De Luca

23′ Ora almeno la Samp attacca, stavolta arriva un cross alto per un colpo di testa di Alvarez che però non impensierisce Vasquez

20′ Corner per la Sampdoria, lancio verso De Luca, prolungamento verso Kasami che prova il tiro, ma trova l’opposizione di Bellusci. Batte Barreca, ma la difesa dell’Ascoli libera

17′ Occasione clamorosa per la Sampdoria: Darboe se ne va sulla sinistra, cross in mezzo e Kasami, libero, non trova il pallone davanti a Vasquez. La sfera viene poi deviata in corner. L’angolo si risolve in un nulla di fatto

16′ Filtrante di Darboe per De Luca, ma la palla è troppo lunga e Vasquez ha buon gioco

16′ Squadra che al momento non c’è con la testa: Ghilardi avanza palla al piede e appoggia a sinistra dove non c’è nessuno

14′ Sampdoria scossa, Ascoli ancora in avanti: colpo di testa di Rodriguez che termina fuori

10′ Gol dell’Ascoli. Tutto nasce da un errore in uscita della Samp, l’Ascoli ne approfitta con Valzania che serve Duris, sinistro deviato da Ghilardi in area di rigore e il tiro si infila sul secondo palo dove Stankovic non può arrivare

7′ Gioco fermo per un colpo al volto subito da Mantovani

5′ Altro calcio d’angolo guadagnato dall’Ascoli: battuto lunghissimo dove riesce ad arrivare Falzerano con fatica, tanto che è la Sampdoria ad avere buon gioco

3′ Primo corner guadagnato dagli ospiti per una palla deviata su un cross, batte Falzerano sul primo palo e De Luca respinge. Arriva Zedadka da fuori area e spara altissimo

1′ Parte l’Ascoli, che attaccherà verso la Sud in questo primo tempo

Un minuto di silenzio per la scomparsa di Pietro Sabatini, 180 presenze in maglia blucerchiata.

Tutto pronto per Sampdoria-Ascoli, partita che può essere della svolta per capire il proseguio della stagione. Pirlo perde Verre e ritrova Alvarez. Leoni confermato in difesa.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Stankovic, Leoni (67′ Depaoli), Ghilardi, Gonzalez, Yepes, Stojanovic, Kasami, Darboe (60′ Esposito), Barreca, Alvarez, De Luca.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Borini, Giordano, Girelli, Conti, Ntanda, Alesi, Pozzato.

Ascoli: Vasquez, Quaranta, Bellusci, Mantovani, Falzerano, Valzania, Caligara (66′ D’Uffizi), Giovane, Zedadka, Duris (66′ Nestorovski), Rodriguez (73′ Maiga Silvestri).

Allenatore: Castori.

A disposizione: Bolletta, Sciammarella, Streng, Celia, Vaisanen, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar, Maiga Silvestri.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Ammoniti: Stojanovic, De Luca (S); Quaranta (A)

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 3.166 incasso 29.582; biglietti omaggio promo donna 1.753