Sala del Quadrivium in overbooking per “Health for all”, approfondimento su salute e assistenza socio sanitaria ai migranti

Genova. Oltre 250 persone oggi al Quadrivium per “Health for All”, il corso di formazione/informazione organizzato da Asl3 su salute e assistenza socio-sanitaria della popolazione migrante, in programma oggi e domani a Genova. Focus della giornata odierna i servizi e gli interventi per migranti, mentre domani, martedì 5 marzo, l’attenzione sarà incentrata sul tema “Diritti e marginalità”, con inizio alle ore 8 presso il Teatro dell’Arca in via Clavarezza 16/25, presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

“Health for all” è promosso dalla Direzione Socio Sanitaria Asl3, con il patrocinio di Comune di Genova, Università degli Studi di Genova – Dipartimento Scienze delle Formazione, Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria e Ordine degli Psicologi della Regione Liguria.

“I flussi migratori – spiega il Direttore Socio Sanitario di Asl3 Isabella Cevasco – interessano molte persone con bisogni di salute e sociali e con un grado di vulnerabilità differente. Una delle sfide della sanità pubblica è di riuscire a garantire accesso e percorsi a tutti gli individui con queste fragilità. L’attività formativa intende offrire degli strumenti di lettura della complessità grazie a competenze e approcci multidisciplinari connessi all’offerta di servizi”.