Sabato variabile e instabile sulla Liguria: da stasera in arrivo un’intensa perturbazione

Genova. Si avvicina un’intensa perturbazione che interesserà la nostra regione nella giornata di domenica con piogge intense e venti forti.

Tra la notte e la prima mattinata di oggi i meteorologi di Lime prevedono residui rovesci sullo Spezzino e le aree interne del levante. Tempo maggiormente variabile altrove con spazio anche per schiarite. Nel primo pomeriggio condizioni di variabilità con schiarite e qualche piovasco sparso; tendenza a peggioramento in serata sul settore centro-occidentale con rovesci in intensificazione nella successiva notte.

I venti saranno meridionali in progressivo rinforzo fino a forti in serata. Il mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in rapido aumento. Le temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

E domani, domenica 3 marzo, sarà una giornata di maltempo su tutta la regione con precipitazioni inizialmente concentrate a ponente, ma in estensione verso levante nell’arco della giornata e quota neve sui 1400-1500 metri, in calo fino a 1000 metri a ponente in serata.