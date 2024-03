Ruba olio, formaggio e lamette al supermercato poi aggredisce un poliziotto, arrestato

Genova. Nel pomeriggio di domenica 17 marzo, gli agenti delle volanti hanno arrestato un 46enne per il reato di tentata rapina impropria. L’operazione in piazza Giusti nel quartiere genovese di San Fruttuoso, poco dopo l’ora di pranzo.

L’uomo è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza di un supermercato mentre tentava di allontanarsi con due buste della spesa contenenti 15 confezioni di formaggio, 10 bottiglie di olio e una confezione di lamette da barba, per un valore commerciale di 125 euro, senza corrisponderne il dovuto.

Alla richiesta del vigilante di consegnare la merce asportata, l’uomo si è mostrato subito aggressivo, soprattutto nei confronti dei poliziotti intervenuti.

In particolare ha colpito un operatore con un violento pugno e con una spessa stecca di legno trovata per terra.

L’uomo è stato accompagnato in questura dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.