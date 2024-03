Ruba merce al supermercato e spintona i dipendenti: arrestato 26enne

Genova. Dopo aver nascosto svariate confezioni di pesce surgelato all’interno del giubbotto, ha cercato di uscire dal supermercato senza pagare. A quel punto un dipendente, che ha notato i prodotti nascosti, lo ha fermato scatenando l’ira violenta del 26enne che lo ha colpito per cercare di scappare.

E’ successo giovedì pomeriggio in via Cantore, a Sampierdarena. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti che sono riusciti a calmare il ragazzo che è stato poi arrestato per rapina.

Da un successivo controllo gli agenti hanno scoperto che il 26enne, era stato già arrestato due volte, per il medesimo reato, dalla polizia lo scorso 19 febbraio e dai carabinieri il 26 febbraio.