Ruba il telefonino a una cliente del supermercato, poi prende a calci e pugni la vittima e altre due persone: arrestato

Genova E’ entrato con un complice in un supermercato di via Canepari a Certosa e, dopo aver rubato alcuni generi alimentari, ha distratto una cliente alle casse per consentire al complice di rubarle il telefonino dalla borsa per poi darsi entrambi alla fuga.

Un cassiere del supermercato ha immediatamente chiamato la polizia per poi mettersi, insieme alla vittima e al suo compagno, all’inseguimento dei due. Mentre il complice ha fatto perdere le sue tracce l’altro è stato inseguito e raggiunto e ha reagiyo e preso a calci e pugni i tre inseguitori.

E’ stato poi fermato dai poliziotti delle volanti che gli hanno trovato addosso i generi alimentari rubati. Si tratta di un 29enne, arrestato per rapina e processato questa mattina per direttissima. Sono in corso le indagini per trovare il complice.