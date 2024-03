Roberta Bianconi eletta miglior pallanuotista del 2023

Rapallo. Roberta Bianconi è la vincitrice del prestigioso premio European Aquatics Waterpolo Player of the Year, per il 2023.

L’atleta ligure delle fiamme oro, in forza al Rapallo Pallanuoto e veterana del Setterosa, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla federazione continentale European Aquatics (ex LEN), per la terza volta nella sua carriera, dopo quelli nel 2015 e nel 2016. Mai nessuna atleta dal 2008 (anno di nascita del premio- segue albo d’oro) ad oggi ha vinto tanto, un record che testimonia la caratura della fuoriclasse ligure, che scrive in modo indelebile il suo nome tra le più grandi di tutti i tempi della pallanuoto femminile. Il premio viene assegnato dal Comitato Tecnico della pallanuoto, da un gruppo di esperti membri della Aquatics Waterpolo e per il 30% dai voti espressi on line da appassionati e tifosi, voto quest’ultimo che ha consentito all’atleta italiana di staccare le altre candidate: la mancina spagnola Judith Forca (vincitrice della Champions League col Sabadell e argento a Fukuoka), il portiere olandese Laura Aarts (campione del mondo), Elena Ruiz (vice campione del mondo con la Spagna) e Simone Van de Kraats (anch’essa campione del mondo con l’Olanda).

Nella categoria uomini vince il mancino Ungherese Gergo Zalanki, al secondo posto il pescarese capitano del Settebello Francesco Di Fulvio, compagno di squadra di Zalanki nella Pro Recco, che aveva vinto il premio nel 2019.

Queste le dichiarazioni di Roberta Bianconi: “Sono molto contenta e sorpresa del premio perché non mi aspettavo di vincerlo. Questo riconoscimento è un grande onore e significa molto per me, perché la pallanuoto è una parte importante della mia vita. Voglio ringraziare la mia squadra il Rapallo Pallanuoto e le Fiamma Oro per il supporto che mi danno ogni giorno dentro e fuori dalla vasca. La nazionale italiana con cui la scorsa stagione abbiamo vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di Fukuoka, e per le belle emozioni vissute dopo una partita veramente dura con l’Australia. Infine un grazie alla mia famiglia, che è sempre al mio fianco e mi spinge sempre a credere in me stessa e nei miei sogni. Grazie a tutti e ci vediamo a Parigi”.

I giochi olimpici di Parigi rappresenteranno la terza partecipazione di Roberta Bianconi alla manifestazione a cinque cerchi, con l’argento conquistato a Rio. Un altro obiettivo seguito e raggiunto a suon di gol e grandi prestazioni insieme alle compagne del Setterosa.

Grande soddisfazione anche per il Rapallo Pallanuoto che si unisce alle tante congratulazioni giunte alla Bianconi con le parole del Presidente Enrico Antonucci: “Mi faccio portavoce di tutta la famiglia RPN nel congratularmi con Roberta per l’ennesimo prestigioso

riconoscimento ricevuto. Parliamo di una donna ed una atleta straordinaria, e noi tutti che abbiamo la fortuna di viverla nel quotidiano ne siamo ben consapevoli, lo eravamo già prima del premio della European Aquatics, che rappresenta un altro traguardo meritatissimo e molto importante che è motivo d’orgoglio anche per il Rapallo. Parliamo di una giocatrice di caratura internazionale, ancora in attività ma già leggendaria, basti ricordare che guida l’attuale classifica cannonieri della Serie A1 con ben 53 reti all’attivo, un esempio straordinario per tutte le sue colleghe e per le giovani che si affacciano al mondo della pallanuoto, rappresenta un patrimonio del nostro

sport, e non possiamo che complimentarci per quanto fatto finora e per quanto farà ancora”.

European Aquatics Waterpolo Player of the Year – Albo d’oro femminile:

2008: Danielle De Bruijn (Olanda)

2009: Iefke van Belkum (Olanda)

2010: Sofia Konukh (Russia)

2011: Alexandra Asimaki (Grecia)

2012: Anni Espar (Spagna)

2013: Jennifer Pareja (Spagna)

2014: Maria Garcia (Spagna)

2015: Roberta Bianconi (Italia)

2016: Roberta Bianconi (Italia)

2017: Laura Ester (Spagna)

2018: Sabrina van der Sloot (Olanda)

2019: Laura Ester (Spagna)

2021: Beatriz Ortiz (Spagna)

2022: Judith Forca (Spagna)

2023: Roberta Bianconi (Italia)

Il riconoscimento