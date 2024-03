Riqualificazione voltini di via Buranello, Lega: “Svolta per Sampierdarena”

Genova. “Siamo soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto dal comune di Genova, che porterà a cominciare ad aprile i lavori di riqualificazione dei voltini e delle nicchie sotto l’arcata ferroviaria in via Buranello, a Sampierdarena”. Lo dice in una nota il gruppo Lega in Municipio II Centro Ovest a Genova.

“Un intervento che i commercianti della zona attendevano da molti anni e che ha ottenuto il via libera della Giunta con un finanziamento di 5,5 milioni dal Pnrr. Un’opera che darà un nuovo volto a via Buranello e che la Lega ha fortemente sostenuto anche in Municipio”.

“Il restyling contribuirà ad abbellire anche quest’area di Sampierdarena e a renderla fruibile da sempre più cittadini. All’interno dei , infatti, potranno trovare spazio svariate attività e ora stiamo attendendo la commissione consiliare del Municipio, in programma a maggio, per vedere illustrate le diverse destinazioni d’uso”.

“Grazie all’Assessore Bordilli, che si è sempre resa disponibile a un confronto aperto con il nostro territorio e che si è tanto impegnata per arrivare a questo importante risultato”, conclude la Lega.